Одна секретная и две публичные сделки между «Moldovagaz» и «Газпром»

Встретившись в Кишиневе с премьер-министром Филипом вице-президент «Газпрома» Валерий Голубев 21 июня 2018 года посетил и Тирасполь, где после встречи с лидером Вадимом Красносельским сделал ряд заявлений относительно будущего газовых поставок и отношений с Республикой Молдова.

По словам Голубева, переговоры в Тирасполе были сосредоточены на двух важных вопросах. Первый касался необходимости реорганизации и разделения «Moldovagaz» в соответствии с законодательством Республики Молдова и директивами ЕС, особенно относящимися к III Энергетическому пакету.

К чему готовится «Газпром»

«Срок реализации этих положений – 1 января 2020 года, и мы этим займемся», - отметил официальный представитель «Газпрома», пообещав, что эти требования будут выполнены.

Второй вопрос касается того, что произойдет после 31 декабря 2019 года, когда истечет срок действия договора на транзит российского газа по молдавской территории. «Мы обсудили и тактику подготовки к этому событию, которое совпадает с завершением срока действия контрактов с Украиной на транзит газа по ее территории», - заявил Голубев после встречи с тираспольским лидером.

Визит эмиссара «Газпрома», который не присутствовал на Общем собрании акционеров «Moldovagaz», порождает определенные вопросы о будущем отношений с российским гигантом, ранее выступавшего категорически против выполнения требований Энергетического пакета, поскольку это якобы затронет инвестиции «Газпрома» в Молдову

Три сделки в июне 2017 года

Не исключено, что в ходе визита были обговорены и какие-то сделки/соглашения между «Газпромом» и «Moldovagaz» по этим вопросам. Как это было год назад, когда в июне 2017 года «Газпром» заключил три сделки с молдо-российской компанией «Moldovagaz», одна из которых является секретной, как сообщалось в пресс-релизе российского гиганта.

Все эти три сделки были утверждены руководством «Газпрома» еще в июне 2017 года, но действительны они до 2019-2020 гг.

Так, 26 июня 2017 года Совет директоров «Газпрома» одобрил соглашение, согласно которому в первом квартале 2017 года цена поставляемого в Молдову газа на условиях DAP (Incoterms 2010), граница Украины и Республики Молдова, в качестве оплаты «Газпромом» за услуги по транзиту газа через территорию Республики Молдова в другие страны, предоставляемые компанией «Moldovagaz», составит 146,75 доллара за тысячу кубометров.

При этом в решении отмечалось, что базовая цена поставок газа в 2017 году устанавливается на уровне 146,75 долларов США, но подлежит уточнению в течение первого месяца поставки, в соответствии с контрактом «№ 2ГМ-11» от 31 декабря 2010, подписанным «Газпромом» и «Moldovagaz» об условиях транзита природного газа по территории Республики Молдова в 2011-2016 гг.

Согласно документу, цена газа, поставляемого в Республику Молдова на условиях DAP (Incoterms 2010), граница Украины и Республики Молдова, в 2018-2019 годах будет определяться ежегодно в дополнительных соглашениях к контракту. Этим Соглашением руководство «Газпрома» также утверждает продление срока действия транзитного контракта до 31 декабря 2019 года и устанавливает объем транспортировки газа на период 2017-2019 гг. в размере порядка 50,7 млрд. кубометров газа.

Второй контракт, подписанный в июне 2017 года, относится к установлению объема газа, который «Газпром» обязуется поставить компании «Moldovagaz», а последняя обязуется его оплатить.

Этот объем был установлен на уровне 8,737 млрд. кубометров в 2017-2019 гг., но может быть изменен по соглашению сторон с учетом потребностей рынка и спроса потребителей Республики Молдова.

В то же время отмечается, что стороны пришли к соглашению, что общий объем поставок газа на условиях DAP (Incoterms 2010) граница Украины и Республики Молдова для молдавских потребителей, в том числе и ООО «Тираспольтрансгаз», в 2017 году не превысит 2,876 млрд. кубометров.

Третья сделка – Соглашение о конфиденциальности между «Газпромом» и «Moldovagaz» – касается защиты информации, представляющей коммерческую тайну, для осуществления деятельности в рамках компании «Moldovagaz», являющейся совместным предприятием «Газпрома» с Правительством Молдовы.

В решении вновь упоминаются контракты от 29 декабря 2006 года № 1GM-07-11 и от 31 декабря 2010 года № 2GM-11 между «Moldovagaz» и «Газпромом», но не уточняется, о какой именно информации идет речь.

Средняя цена на газ, поставленный в 2017 году

Следует отметить, что в 2017 году «Газпром» поставил в Республику Молдова, в том числе в сепаратистский Приднестровский регион, 2,7 млрд. кубометров газа на сумму 18,06 млрд. рублей, или около 313,59 млн. долларов (по обменному курсу в 57,6 рубля за доллар, указанному «Газпромом»). Таким образом, средняя цена поставленного газа получается всего 116,14 доллара за тысячу кубометров.

Какова же была реальная цена, уплаченная Республикой Молдова, без Приднестровского региона, не совсем ясно, учитывая, что НАРЭ и «Moldovagaz» не обнародуют информацию об объемах поставок и цене на газ.

Единственные данные, которые нам доступны, это показатели за первую половину 2017 года, согласно которым средняя цена импортируемого газа составляет около 150 долларов за тысячу кубометров. Это почти на 30% дороже, чем указывает «Газпром».

Для сравнения, в 2016 году «Газпром» поставил в Молдову три миллиарда кубометров газа на сумму 24,85 млрд. рублей, или 404,64 млн. долларов.

В то же время «Газпром» отмечает, что в 2017 году он заплатил предприятию «Moldovagaz» 3,5 млрд. российских рублей, или около 60,75 млн. долларов, за транзитные услуги. По сравнению с 2016 годом доходы от транзита увеличились на 1,6 млн. долларов США.

Основным акционером поставщика газа «Moldovagaz» является российский гигант «Газпром», которому принадлежит 50% акций. Правительство Молдовы владеет 35,33% акций, 13,44% акций принадлежит властям в Тирасполе, а 1,2% - физическим лицам.