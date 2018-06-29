Счетная палата выявила нарушения в работе НАРЭ

Счетная палата выявила целый ряд нарушений в работе Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) после изучения проекта Отчета аудита финансовой деятельности учреждения за 2017 год, сообщает Молдпрес.

Аудит показал, что НАРЭ несоответствующе применяет нормы бухучета, а также рамки финансовой отчетности. В частности, несмотря на то, что по закону НАРЭ должно организовывать и вести бухучет в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета, оно применяло нормы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, типичные для бюджетной системы.

Согласно отчету Счетной палаты, годовая программа деятельности НАРЭ не обеспечивает устойчивого развития проверяемой области, а неустановление показателей эффективности не позволяет охарактеризовать деятельность НАРЭ как соответствующую требованиям законодательства.

Бюджет НАРЭ на 2017 год предусматривает доходы в размере 30,8 млн леев и расходы в размере 44,1 млн леев, при бюджетном дефиците в 13,2 млн леев.