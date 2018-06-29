Молдова не импортировала из Румынии ни одного кубометра газа за последние два года

С 2016 года Молдова не импортировала ни одного кубометра газа из Румынии через газопровод Унгены-Яссы, сообщает NewsMaker со ссылкой на Mold-street. Причина тому — существенное снижение цены на газ, закупаемый у российского «Газпрома». Ранее в правительстве Молдовы неоднократно заявляли, что газопровод начнет действовать как только будет построена газовая ветка Унгены-Кишинев.

По данным Mold-street, когда строительство газопровода Унгены-Яссы начиналось, природный газ в Румынии стоил дешевле, чем российский. В 2015 году, когда газопровод начал функционировать, Молдова покупала у румынской компании OMV Petrom газ на 423 лея за тыс. кубометров дешевле, чем у «Газпропа», передает NewsMaker.

В 2015 году Молдова получила из Румынии 1,1 млн кубометров газа по цене 5 158 леев за тыс. м3, в 2016 году еще 1,2 млн по цене 4 300 за тыс. м3. Что по данным НАРЭ составляет около 0,1% от ежегодного потребляемого Молдовой объема (без учета приднестровского региона).

В 2016 году ситуация на рынке изменилась и газ, импортируемый из Румынии стал обходиться на 450 леев за тысячу кубов дороже, чем у «Газпрома».

Тем не менее молдавские власти от проекта взаимоподключения газотранспортных систем Молдовы и Румынии не отказались. В планах строительство ветки Унгены-Кишинев, которая как утверждают в правительстве позволит запустить газопровод Унгены-Яссы.

Румынский национальный оператор газотранспортной системы, компания Transgaz, напомним, в феврале 2018 года подписал контракт купли-продажи молдавской компании Vestmoldtransgaz, управляющей газопроводом Яссы-Унгены. По условиям договора румынская компания должна инвестировать €93 млн в строительство газовой ветки Унгены-Кишинев. Глава румынской компании Ион Стериан пообещал подключить Молдову к европейской газовой сети не позднее первой половины 2020 года.

Transgaz, кстати, до сих пор не вступил в права владения газопроводом. Молдавские власти должны выполнить несколько условий, только после этого Transgaz заплатит деньги за приватизацию Vestmoldtransgaz.

Трансграничный газопровод Унгены—Яссы Румыния и Молдова начали строить в 2013 году. Основной его задачей, по замыслу молдавских властей, была интеграция молдавской газотранспортной системы с румынской и европейской. С помощью этого газопровода власти Молдовы обещали снизить зависимость республики от российского «Газпрома» и повысить энергетическую безопасность РМ. Протяженность газопровода составляет 43 км, из которых 33 км — по территории Румынии.