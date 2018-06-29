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Общество
На рынках Кишинева появилась в продаже сахарная кукуруза
29.06.2018

Конец июня-начало июля - самое время наслаждаться сахарной кукурузой. На Центральном рынке Кишинева сахарную кукурузу в початках можно приобрести по цене $0,41 -0,46 за початок. В столичных супермаркетах же цена на порядок выше и достигает $1,07 за початок.

В киосках, расположенных в столице, вареную кукурузу можно купить за $0,59 -0,89.

Согласно предварительному анализу, самую дешевую кукурузу предлагают оптом на рынках в северных районах Республики Молдова, например, цена за один початок в Фэлештском районе составляет - $0,23 – 0,29.

«В отличие от обычной полевой кукурузы, урожай сахарной собирают, когда она достигает молочной зрелости, то есть в начальной стадии созревания зерен. После сбора ее немедленно варят или замораживают, поскольку содержащийся в ней сахар быстро преобразуется в крахмал», - рассказывает Василий Пожога, специалист по агробизнесу и маркетингу Национальной федерации сельхозпроизводителей Молдовы.

Диетологи утверждают, что помимо своего уникального вкуса, початки кукурузы очень полезны для человека, так как содержат в себе чуть ли не треть необходимых для организма элементов периодической системы. Сахарная кукуруза содержит больше фруктозы, глюкозы и сахарозы, чем некоторые другие фрукты или овощи. Так, например, в одном початке кукурузы содержится столько же сахара, сколько в одном арбузе, дыне или ананасе! В зернах содержится большое количество витаминов группы B, особенно много витамина В1, положительно влияющего на работу нервной системы.

Специалисты рекомендуют дать предпочтение сортам Spirit F1 или Sweet Nugget. К сожалению, в настоящее время под видом и по цене сахарной кукурузы на рынках часто предлагают обычную кукурузу.


http://east-fruit.com/article/na-rynkakh-kishineva-poyavilas-v-prodazhe-sakharnaya-kukuruza
 
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