Полицейскому и его матери грозит от 8 до 15 лет тюремного срока за отъем жилья у пенсионера

Столичный полицейский и его мать предстанут перед судом за мошенничество. Они отняли у мужчины дом стоимостью более 300 000 леев. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

По данным прокуроров, в 2016-2017 годы полицейский получал жалобы от мужчины на незаконные действия своего соседа. Тогда правоохранитель, организовав схему, лишил заявителя его жилища. Он привлек к схеме мать, которая оформила все документы.

Войдя в доверие к заявителю, чтобы разрешить его конфликт с соседом, полицейский получил доступ к документам, подтверждающим право мужчины на владение жилищем. Обманом полицейский и его мать отвели мужчину к нотариусу и заставили подписать договор купли-продажи его имущества.

Пострадавший страдал хроническим психическим заболеванием. Подозреваемые воспользовались этим, потребовав, чтобы мужчина подписал договор. Так они мошенническим путем присвоили двухкомнатную недвижимость в центре столицы стоимостью в 330 000 леев.

В настоящее время правоохранителю и его матери запрещено покидать страну. На имущество был наложен арест для обеспечения возмещения ущерба пострадавшему.

Прокуроры также проверяют законность действий нотариуса, заверившего сделку с недвижимостью.

Ранее в прессе сообщали, что полицейского зовут Максим Каминский, а его мать – Татьяна Каминская. По информации источника, жертву мошенничества принуждали подписать документы физически, морально и психически. Более того, пострадавший не знал румынского языка и не понимал, какие документы подписывает.

Полицейский признал, что знаком с потерпевшим, но подчеркнул, что тот добровольно переписал дом на него.

После обнародования дела в прессе племянник пожилого мужчины был избит, потому что располагал доказательствами схемы полицейского. У него была аудиозапись в телефоне с оставленными свидетельствами пожилого мужчины.

К этому моменту потерпевший умер.