ЦИК отменил результаты местных выборов в Кишиневе. Повторного голосования не будет

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 29 июня аннулировала результаты выборов в Кишиневе на основании решения суда вступившего в законную силу. ЦИК принял решение завершить избирательный процесс, то есть повторного голосования не будет. «За» проголосовали пять членов ЦИК, передает NewsMaker.

Как сообщает NewsMaker, ЦИК рассмотрел вопрос отмены результатов местных выборов, приняв к сведению решение столичного суда, которое не подлежит обжалованию после постановления Высшей судебной палаты. Заседание проходило на фоне протеста у здания ЦИК в поддержку избранного мэра лидера партии «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе. В ходе заседания председатель ЦИК Алина Руссу отметила, что так как решением суда были отменены результаты обоих туров выборов, ЦИК назначает повторное голосования, исключая допустивших нарушения кандидатов. Однако, по ее словам, в этих условиях закон не позволяет организовать повторно первый тур. Согласно законодательству, сказала она, нужно проводить новые выборы. «Но закон не позволяет проводить новые выборы за год до очередных выборов. Поэтому комиссия должна распорядиться завершить избирательные процедуры по выборам Кишинева и распустить избирательные органы», — уточнила она.

В свою очередь член ЦИК Серджиу Гурдуза отметил, что избирательный процесс начался ранее, поэтому «норму, согласно которой за год до следующих выборов нельзя проводить повторное голосование, в данном случае проводить нельзя.

Напомним, что ВСП на заседании 25 июня отклонила иск лидера партии «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе и оставила в силе решение суда первой инстанции и поддержавшей его Апелляционной палаты: результаты выборов мэра Кишинева аннулированы. Досрочные выборы мэра Кишинева прошли в два тура 20 мая и 3 июня. В результате второго тура голосования Андрей Нэстасе набрал 52,08% голосов жителей столицы, а его оппонент Ион Чебан набрал 47,43% голосов избирателей.