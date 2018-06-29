Пограничники обнаружили микроавтобус с товарами на 40 000 леев

Административный штраф грозит жителю Кишинева за перевозку ряда товаров без документов о происхождении. Мужчина был остановлен пограничниками рядом с селом Шолкань Сорокского района.

Как сообщает пограничная полиция, кишиневец был выявлен на основании оперативной информации о незаконном обороте товаров в приграничной зоне. Таким образом, инспекторы участка пограничной полиции Косэуць остановили на национальной трассе R7, недалеко от села Шолкань, автомобиль Mercedes 208 D, которым управлял гражданин Молдовы в возрасте 44 лет.

После проверки документов был проведен физический осмотр микроавтобуса. В результате чего, в грузовом отсеке автомобиля была обнаружена партия товаров широкого потребления. Среди товаров были переносные гратары, баллоны для переносных газовых плит, корм для рыб и т. д. Общая стоимость обнаруженного товара составляет 40 тыс. леев.

Водитель микроавтобуса не смог предъявить пограничникам документы, подтверждающие право владения товаром. Он обосновал отсутствие документов тем, что купил всё в тот же день на рынке в городе Атаки.

Сотрудники пограничной полиции продолжают расследование для установления всех обстоятельств. Был составлен протокол о констатации и изъятии партии товара. Мужчине грозит штраф в размере от 60 до 90 условных единиц.