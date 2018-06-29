Правительство утвердило отмену бумажных полисов медицинского страхования

Застрахованные лица будут получать медицинские услуги и компенсированные лекарства без необходимости иметь и предъявлять бумажный страховой полис. В дальнейшем будет использоваться его электронный вариант.

Проект обеспечит конечный характер процесса представления отчетов экономическими агентами и уполномоченными учреждениями, учета застрахованных лиц через электронные каналы предоставления данных без необходимости ехать в территориальное агентство АОАМ для получения бумажных полисов обязательного страхования, что позволит сэкономить время и ресурсы, сообщает unimedia.info.

Документ также предусматривает отмену статуса застрахованного лица в случае неуплаты страховых взносов, исчисленных в виде процентного взноса с зарплаты, более одного года подряд. Эти правила касаются и ликвидированных единиц, не предоставивших информацию о сотрудниках, которые были уволены, подали в отставку и т. д. ввиду приостановления действия статуса застрахованного лица.

Реализация проекта будет способствовать реформе государственных услуг и правительства в контексте внедрения государственной электронной платежной системы MPay и окажет значительное влияние на молдавских граждан, находящихся за рубежом и выплачивающих страховые взносы в фиксированной сумме.