Приднестровье: Молдова ставит под угрозу ввоз лекарств в регион

Внешнеполитическое ведомство приднестровского региона обратилось к участникам «5+2» с призывом вмешаться в складывающуюся ситуацию и не допустить возможной блокады импорта в Приднестровье медицинских препаратов

Проблематику импорта в Приднестровье лекарственных препаратов обсудили вчера экспертные (рабочие) группы от Приднестровья и Республики Молдова по вопросам здравоохранения. Встреча проходила в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе. Итоги заседания прокомментировали в Министерстве иностранных дел непризнанной республики, передает novostipmr.com.

Пресс-служба ведомтсва напомнила, что в Приднестровье и Молдове номенклатура разрешенных к ввозу лекарственных средств существенно различается ввиду значительных объемов импорта в регион препаратов из Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь.

«Работа профильных экспертов в данной области, как ожидалось, будет нацелена на поиск путей преодоления потенциальных негативных последствий наблюдаемых различий в реестрах сторон. Несмотря на это, в ходе заседания представители РМ заняли бескомпромиссную позицию, указав на то, что с 18 июля 2018 года на территорию ПМР через пункт пропуска «Кучурган» смогут поступать исключительно лекарства, находящиеся в профильном государственном реестре Республики Молдова», - отмечают в МИДе.

При этом, по поступающей во внешнеполитическое ведомство информации, за несколько дней до состоявшегося заседания экспертов таможенная служба РМ начала оказывать давление на фармацевтические компании Приднестровья, заявляя о том, что для ввоза лекарственных средств в Приднестровье через пункт пропуска «Кучурган» с 18 июля приднестровским юридическим лицам необходимо наличие полного комплекта молдавских документов, включая разрешительные документы на импорт медицинских препаратов.

В Министерстве иностранных дел региона обращают внимание, что своими действиями молдавская сторона ставит под угрозу также ввоз медицинских препаратов, которые уже закуплены государственными учреждениями здравоохранения, а также фармацевтическими компаниями.

Ведомство уже обратилось в адрес всех участников формата «5+2» с настоятельным призывом вмешаться в складывающуюся ситуацию и не допустить возможной блокады импорта в Приднестровье медицинских препаратов.

В Приднестровье убеждены в необходимости принятия международными посредниками оперативных мер реагирования ввиду неконструктивной позиции молдавской стороны по данному крайне важному гуманитарному вопросу, отсутствие своевременного решения которого чревато непредсказуемыми негативными последствиями.