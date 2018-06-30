Национальный банк Молдовы разработал Положение о проверках на местах (выездные инспекции) банков.

В нем излагается способ информирования банковских учреждений о том, как осуществляется инспекция, их правах и обязательствах, и крайних сроках для проведения проверки на местах, передает bizlaw.md.

В документе, который был предложен для проведения консультаций с общественностью, указывается также, как представляются в отчете результаты аудита, а также говорится о правах и задачах команды инспекторов в связи с осуществлением функции пруденциального надзора.

Согласно документу, проверка на местах в банке может быть:

1. В зависимости от объема:

- комплексный контроль, который включает в себя ряд рисков или сфер деятельности банка на определенный период деятельности банка, дающий общий обзор о банке в данный момент;

- тематический контроль, который включает в себя проверку определенной области (направления) деятельности банка, определенных рисков, проблем или структурных подразделений (филиалы, представительства, агентства) банка, в конкретный период деятельности банка.

2. В зависимости от планирования:

- плановый контроль, осуществляемый на основе годового плана, утвержденного НБМ;

- внеплановый контроль, не предусмотренный в годовом плане НБМ, осуществляется, как обычная проверка и инициируется как реакция на событие или инцидент, который может оказать существенное влияние на профиль риска банка. Например: в случае получения информации о нарушении законов и нормативных актов НБМ, сокрытия данных о деятельности банка и / или реального финансового положения, другие аналогичные действия банка и т.д.

Тематическая или неожиданная проверка может иметь целью оценку выполнения надзорных мер и санкций, введенных НБМ после обнаружения нарушений нормативных актов и других недостатков в деятельности банка, с тем чтобы оценить прогресс, достигнутый в осуществлении этих мер.

Плановые проверки на местах должны проводиться в соответствии с годовым планом, утвержденным НБМ. План проведения таких проверок в банках будет подготовлен с учетом периода, прошедшего со времени предыдущего комплексного тематического контроля, нарушений и других недостатков, выявленных в деятельности банка, и другой информации, полученной НБМ при осуществлении функции пруденциального надзора