Служба 112 будет более эффективно взаимодействовать с службами экстренного реагирования

Правительство одобрило сегодня Положение о взаимодействии между Единой национальной службой экстренных вызовов 112 и службами экстренного реагирования, чтобы обеспечить немедленное вмешательство спасателей, врачей или сотрудников полиции для оказания необходимой помощи, передает Молдпрес со ссылкой на управление правительства по коммуникациям и протоколу.

Положение предусматривает четкое разграничение полномочий Службы 112 и служб экстренного реагирования – Службы неотложной медицинской помощи, Генерального инспектората полиции и Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. В основные компетенции Службы 112 входят в том числе: получение, управление и срочная обработка экстренных вызовов по всей территории Республики Молдова, заполнение карточек экстренных вызовов, а также централизация, сбор и доступ к управляемым данным в рамках Информационной автоматизированной системы Службы 112.

Документ устанавливает конкретные действия в процессе получения экстренных вызовов службой 112 и отправки записей звонков в службы экстренного реагирования, а также приема записей звонков службами экстренного реагирования с последующей организацией вмешательства. Положение также предусматривает меры по обеспечению конфиденциальности личных данных абонента.

112 – это единый номер для экстренных вызовов, который является активным во всех государствах-членах ЕС. Он работает круглосуточно и и на него абсолютно бесплатно могут звонить все граждане с телефона фиксированной связи и мобильного телефона. С 1 июля с. г. все звонки на 901, 902 и 903 будут перенаправляться на 112.