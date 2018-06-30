Нэстасе о слухах, что он хочет Объединения: Неправда, я люблю Молдову

Лидер партии «Платформа Достоинство и правда» (ППДП/Платформа DA) Андрей Нэстасе заявил в телефонном интервью с телеканалом «Дождь», что утверждения о том, что он намерен дать старт Объединению с Румынией — «чушь» и «неправда».

По словам Нэстасе, в Молдове мультикультурное общество, а сам он хочет, чтобы РМ стала европейским государством, передает deschide.md.

Публикуем весь диалог Нэстасе с телеведущим «Дождя» Павлом Лобковым.

Телеведущий «Дождя»: Чем был вызван этот протест? Кто за стоял за решением суда [признать результаты выборов мэра Кишинева недействительными]?

Андрей Нэстасе: Меня очень радует, что вы знаете о нас, наше имя. Мы были созданы как гражданская платформа ещё в 2015 году, когда уже было ясно, что украли миллиарда. Помимо миллиарда нашу страну превратили в «ландромат» русской мафии: через нашу юстицию, через нашу банковскую систему провели 30 миллиардов долларов, принадлежащих русской мафии. За этими делами стоял и стоит олигарх Владимир Плахотнюк, который контролирует всю юстицию, все органы власти. У него были все время сообщники, в том числе Платон, нынешний президент Додон, которому приятно говорить, что он пророссийский, но никакой он не пророссийский... Он просто клоун Плахотнюка. Только с помощью плахотнюка он выиграл выборы [президента] у проевропейского политика Майи Санду.

Телеведущий «Дождя»: Нынешнее правительство Молдовы вас устраивает? Действующий премьер Павел Филип?

Андрей Нэстасе: Нет. Это олигархическое правительство, контролируемое Плахотнюком. Оно не занимается никакими реформами и делает все возможное, чтобы наша страна оставалась «серой» дырой между Европой и Украиной, и Россией. Поэтому говорить про демократическое правительство нельзя.

Телеведущий «Дождя»: Сейчас вы являетесь избранным мэром, но это непризнано Верховным судом. Как вы считаете, это юридическое или политическое решение? Какие ваши дальнейшие планы?

Андрей Нэстасе: Во-первых, мы сейчас находимся у Высшей судебной палаты, которая должна рассматривать нашу кассационную жалобу после того, как первая и вторая инстанции признали выборы нелигитимными. Это сделано из-за того, что я 3 июня во втором туре призывал выходить на выборы, не указывая, за кого голосовать. Я все время говорил: «Выходите и голосуйте за кого вы хотите, только выходите, потому что демократия означает участие». То же самое делал и мой оппонент, так называемый пророссийский политик Иван Чебан, поддерживаемый Плахотнюком и Додоном. Только потому, что я призывал людей выходить на выборы через Facebook, они решили не признавать эти выборы.

Телеведущий «Дождя»: Вы же в 2015 году были на митингах вместе с Додоном.

Андрей Нэстасе: Вы должны знать. Я выходил на улицу 25 января, когда нам всем было известно, что был украден миллиард. На протяжении 2015 года я боролся с этим режимом и со всеми преступлениями против моего народа. До 23 сентября на улицах были только проевропейские силы. 6 сентября 2015 года нас было на улице 118 тысяч. Вот только это заставило Плахотнюка задуматься. Только после этого, после встречи ночью с Додоном и Усатым, он вывел Додона на улицу, давая ему по миллиону леев в неделю, чтобы он «мазал» нас так называемыми пророссийскими силами. Плахотнюку нужна была отмазка перед европейскими и американскими партнерами...

Телеведущий «Дождя»: Я понимаю, что у вас все очень сложно. Вы называете Додона и других пророссийскими политиками. Но вас называют прорумынским политиком — что стоит пустить вас во власть, вы тут же объявите движение за объединение с Румынией.

Андрей Нэстасе: Это чушь, извините за выражение. Это неправда. Так меня Плахотнюк представляет в Москве: прорумынским, проамериканским... А этот [Плахотнюк] наоборот по одному каналу меня представляет рукой Москвы, по другому каналу — как румынского шпиона. Вы должны знать: я люблю свою страну; я родился тут; я хочу, чтобы Молдова стала европейским государством, где была бы юстиция, где было бы право на голос, право на доступ к информации. Я хочу, чтобы мы жили дружно тут, потому что мы мультикультурное общество. Я все время призывал к объединению всех людей, проживающих в Молдове. Я обращался и к русским, и к украинцам, и к гагаузам. Я всегда призывал к единству.

Телеведущий «Дождя»: Один вопрос по поводу румынских шпионов. Знаете ли вы что-либо о деле Карины Цуркан, которая арестована в Москве по подозрению в шпионаже на Румынию? Румынский МИД сказал, что у неё есть и румынское, и молдавское, и российское гражданство. Имеет ли это какое-то отношение к внутриполитической борьбе в Молдове или нет?

Андрей Нэстасе: Во-первых, хочу вам сказать, что у меня тоже есть румынский паспорт, как, наверное, у миллиона граждан Республики Молдова, но это не меняет суть. А насчет этой женщины... Я слишком многое не слышал. У меня просто был разговор с братом, который журналист. Насколько я понимаю, там никакого шпионажа нет. Просто этот человек знает про многие махинации. Больше я ничего не могу вам сказать. Я не знаю.

Напомним, когда начались акции протеста из-за отказа утверждать результаты выборов мэра, Нэстасе призвал унионистов присоединиться к митингам оппозиции