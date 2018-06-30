Эксперт: Кишинев на полтора года остался без избранного примара

Центральная избирательная комиссия признала новые местные выборы в муниципии Кишинев недействительными, подчинившись таким образом решению Высшей судебной палаты.

Как говорится в решении ЦИК, комиссия приняла к сведению решение суда сектора Центр от 11 июня текущего года, признала новые местные выборы – как первый, так и второй тур – недействительными и распустила окружные избирательные органы. В то же время ведомство не назначило перевыборы или новые местные выборы, передает aif.md.

– Согласно Кодексу о выборах, повторное голосование может применяться в случае повторения первого или второго тура. В данном случае суд аннулировал результаты выборов как в первом, так и во втором туре. Таким образом, мы были поставлены в нулевую позицию по отношению к организации выборам. В то же время мы не можем организовать новые местные выборы, поскольку это последний год мандата примара столицы, а местные выборы, согласно Кодексу о выборах, проводятся дважды в год – весной и осенью, – пояснила решение ЦИК председатель органа Алина Русу.

Комментируя вердикт комиссии, юрист Фадей Нагачевский отметил, что он шокировал его. По мнению эксперта, признавая выборы недействительными, ЦИК мог прибегнуть к трем возможным вариантам:

- Не назначать другие выборы, хотя эксперт не видел для этого законных оснований;

- Назначить перевыборы – что было бы возможно, но неясно, кто именно принял бы в них участие;

- Назначить новые выборы, что, считает Нагачевский, являлось наиболее вероятным вариантом, так как, поясняет он, функция стала вакантной не за год до истечения мандата, а за полтора года, ведь Дорин Киртоакэ подал в отставку в феврале. В таком случае выборы должны были пройти осенью, например, 2 сентября.

– И все же ЦИК решил, что не будет ни новых местных выборов, ни перевыборов, а будут обычные выборы в следующем году, что означает временное исполнение обязанностей в течение слишком долгого времени и не представляется конституционным. Таким образом, у Кишинева в целом не будет избранного примара в течение полутора лет, – подытожил Нагачевский.