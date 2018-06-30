Молдова депортировала российского блогера, не дав увидеться с матерью

Молдова депортировала блогера из российского проекта WarGonzo Алексея Ларкина, который прилетел в Кишинев с частным визитом.

Ларкин прибыл в Молдову к матери и родственникам, однако был задержан спецслужбами страны в аэропорту, сообщает WarGonzo в Telegram, передает vz.ru.

К российскому блогеру обратились под предлогом проверки заявления об утери паспорта, хотя, как утверждает WarGonzo, Ларин не терял документов.

Офицеры молдавской спецслужбы просмотрели соцсети Ларина, уточнили его цель поездки в Иран и пообещали отпустить после подтверждения цели прибытия блогера в Кишинев.

Однако в итоге мужчину решили депортировать. При этом силовики отказались дать по громкой связи объявление для матери Ларина, которая ожидала его в аэропорту.

Проект WarGonzo посвящен вопросам войны. В своих материалах блогеры подают «экстремальную правду», освещает «фронтовые события в объективном прицеле».

Ларин сотрудничает с WarGonzo полгода. Сообщается, что он начинал в качестве внештатного корреспондента, а позже стал «администратором закрытого сообщества WarGonzoChat».

Напомним, власти Молдовы неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам.

В январе во въезде было отказано журналистке НТВ Ираде Зейналовой и съемочной группе телеканала RTVI, а в ноябре 2017 года молдавские пограничники задержали обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову.