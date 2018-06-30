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Происшествия
Расстрел в квартире: сын известного политолога и экс-посла Молдовы в Москве погиб в Кишиневе
30.06.2018

Сегодня, 30 июня, около 1 часа ночи, в квартире дома по улице Василе Лупу прозвучали выстрелы. Встревоженные соседи позвонили в полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили 30-летнего мертвого мужчину. На его теле были три огнестрельные раны. В этой же квартире находился и 32-летний мужчина, передает bloknot-moldova.md.

По словам полицейских, мужчины выпили. После этого между ними произошел конфликт, который закончился стрельбой.  

Оперативники сделали снимки огнестрельного оружия. На кровати в квартире лежал автомат Калашникова АК-47, а на полу находился пистолет.

32-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. По статье 154 УК РМ преступнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

По информации telegraph.md, погибший мужчина является Теодором Царану. Его отец - известный политический аналитик 66-летний Анатол Царану. В 1993-1994 годах он был послом Республики Молдова в Москве. После этого Анатол Царану входил в руководство партии «Наша Молдова», Национал-либеральной партии. В последние годы он известен как директор кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon.


http://bloknot-moldova.md/news/rasstrel-v-kvartire-syn-izvestnogo-politologa-i-ek-989901
 
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