Андрей Нэстасе мог намеренно нарушить закон

Упущения, допущенные судом в ходе процесса по поводу местных выборов, порождают подозрения. Такое мнение высказал юрист Павел Мидриган в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV. Юрист указал на тот факт, что суд проигнорировал участие в кампании иностранцев с целью предвыборной агитации в пользу кандидата от ППДП Андрея Нэстасе, передаёт IPN.

По мнению Павла Мидригана, важно то, каким образом воспринимают граждане избирательный процесс. По его словам, судебное разбирательство по поводу избирательного процесса было сфокусировано на двух моментах: предвыборной агитации и участии иностранных граждан в предвыборной кампании одного из кандидатов.

Юрист отметил, что тот же суд признал факт проведения Андреем Нэстасе электоральной агитации в день тишины, но промолчал относительно второго аспекта. „Важно, чтобы, если мы рассматриваем какую-либо тему, то мы рассматривали её с начала и до конца, в соответствии с законом. Эти упущения или молчание порождают определённые подозрения в том, что кто-то, возможно, повлиял на этот судебный процесс”, - заявил Павел Мидриган.

Эксперт в области международного права Виталие Катанэ не исключает того, что избранный примар Андрей Нэстасе намеренно нарушил избирательное законодательство, потому что с политической точки зрения ему более выгодна эта ситуация, чем работа примаром. По мнению Катанэ, будучи юристом, Андрей Нэстасе не мог не знать, что он нарушает закон, проводя электоральную агитацию.