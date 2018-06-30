МВФ утвердил новый транш финансирования для Молдовы

Республика Молдова получит третий транш в размере почти 34 миллионов долларов от Международного валютного фонда. Решение было принято вечером в пятницу, 29 июня, Советом исполнительных директоров МВФ. 22,5 миллиона долларов уже находятся на счетах Национального банка Молдовы. Ещё 11,25 миллиона долларов поступят в Республику Молдова на следующей неделе, передаёт IPN.

Премьер-министр Павел Филип, слова которого приводит пресс-релиз правительства, отметил, что выделение нового транша помощи МВФ является признанием усилий кабмина по выполнению обязательств, взятых страной на себя в Соглашении с МВФ, а также согласованных реформ. Премьер поблагодарил экспертов МВФ за их эффективное сотрудничество с властями Республики Молдова, подтвердив решимость правительства успешно завершить начатые реформы, результаты которых будут непосредственно ощущаться гражданами страны.

В начале ноября 2016 года Совет исполнительных директоров МВФ утвердил трёхлетнее соглашение с Республикой Молдова, финансируемое посредством двух кредитных инструментов – Механизма расширенного финансирования (EFF) и Расширенного кредитного механизма (ECF). Цель данного Соглашения заключается в поддержке программы экономического и финансового реформирования государства. Таким образом, Молдова получила доступ к 129,4 миллиона специальных прав заимствования или около 178,7 миллиона долларов.