Урекян утверждает, что ситуация в Кишиневе катастрофична, и готов подставить плечо

Второй по счету мэр Кишинева и первый генеральный примар Серафим Урекян утверждает, что ситуация в столице катастрофична и что никто не решает реальные проблемы города. Он готов лично участвовать в обеспечении управления городом.

«Скоро осень, осталось очень мало времени, к зиме необходимо готовить школы, лицеи, больницы, весь город. Дороги начали асфальтировать и не знаю почему остановились. Необходимо подготовить инфраструктуру отопления. Есть много вещей, которые нужно сделать, но город как мертвый. Никто им не занимается. Чего ждем? К сожалению, не было менеджера, который мог бы взять на себя ответственность за управление городом в этой сложной ситуации. Ни в первом туре не было ни одного менеджера, ни во втором. Это касается и мэра Андрея Нэстасе. Хотя он получил голоса жителей города, продемонстрировал, что не заинтересован в Кишиневе, просто хочет использовать его в качестве батута перед парламентскими выборами», - сказал Урекян в интервью «Тимпул».

Бывший мэр считает, что нынешний кризис вокруг мэрии Кишинева отражает скандал между политическими лагерями: «Все они готовятся к осенним выборам и позиционируют себя. Сейчас они не сражаются за Кишинев. Я много лет занимаюсь политикой, и я хорошо понимаю, когда борются за идеалы, а когда просто за власть».

Отвечая на вопрос, какие решения он видит для Кишинева, Урекян ответил: «Я получил город в 1994 году, и ситуация была почти аналогична сегодняшней. Тогда у нас тоже не было никаких бюджетных ресурсов. Бюджет в то время составлял 400 миллионов лей. Сегодня это 3,5 миллиарда.

Мы прошли с жителями Кишинева моменты намного более сложные. Я готов помочь, когда это нужно, подставить плечо, чтобы вывести город из кризиса, но не на политическом уровне, а на уровне управления. У меня 11-летний опыт. В этой ситуации я могу предложить решения, помочь. В настоящее время крайне важно начать подготовку к зиме, чтобы подготовить и перестроить инфраструктуру до тех пор, пока не будет сформирована новая команда.

Жители столицы хотят решить свои проблемы, а не смотреть на политические ссоры. Я собираюсь составить проект плана управления городом на бумаге и отправить его в городской совет. Это мое видение проблемы выхода из кризиса и решения неотложных проблем. Захотят использовать его – хорошо, нет – город будет и дальше деградировать под их ответственность».