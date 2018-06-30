Чудовищный провал Киртоакэ: на знаменитой улице образовалась дыра

Ливневые дожди размыли основание и вызвали образование большой дыры на улице Еуджен Дога в центре Кишинева.

После того как потоки воды схлынули с улиц, прохожие обнаружили большую дыру. Несколько камней из мостовой провалились под землю.

Неравнодушный житель Кишинева вставил в образовавшуюся дыру ветку дерева для предупреждения об опасности других пешеходов.

Пешеходная улица Еуджен Дога стала одним из символов эпохи Дорина Киртоакэ в Кишиневе. Экс-генпримар неоднократно называл реконструкцию Еуджен Дога примером качественного преобразования городской среды. В 2012-2013 годах на превращение улицы в пешеходную зону из бюджета города было потрачено 12 миллионов леев.