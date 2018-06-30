"Бить нельзя, зиговать можно": В Молдове румынские националисты перешли все границы

Несколько дней назад унионисты протестовали у российского посольства в Кишиневе (ну а где же еще!), и случился неприятный инцидент – кого-то из активистов побили. Сторонники объединения Молдовы с Румынией уверены, что «провокаторов готовят пророссийские силы».

«Наш мирный протест сорвал этот провокатор. Мы всегда организовываем только мирные акции. Мы, как унионистская ассоциация, заинтересованы в мирном объединении, а пророссийские силы готовят группы провокаторов. Полиции следует пресекать действия таких людей. Я действовал в рамках закона», – заявил председатель организации «Noua dreapta Chișinău» Павел Винтилэ.

И тут возникает резонный вопрос: а сама акция унионистов – не провокация? А сама огрганизация Noua dreapta, которая, на секунду, ультранационалистическая, и один из ее символов «кельтский крест», который используют расисты - сторонники «превосходства белых», что их идол – Зеля Кодряну, румынский фашист? Да все это движение – одна провокация! Она вообще угрожает суверенитету Молдовы - разве нет?

Тот самый кельтский крест

Но, конечно, проблема в «пророссийских силах», которых, к слову, почему-то не встретишь у того же румынского посольства...

Поймите меня правильно: я против насилия! Бить людей нельзя, но кто бы говорил о провокациях… Да наши унионисты даже концерт Димы Билана в Кишиневе пару лет назад пытались сорвать в День России – неистова дули в вувузелы (футбольные дудки такие) краснели, надувая щеки, а их никто не замечал… Но провокация была? Была.

Вот и сейчас – никто бы не обратил внимание на господ-унионистов, если бы не случился этот инцидент. И кто знает, может, ребята из унионистских движений сами готовят провокаторов – чтобы о них лишний раз заговорили.

Кстати, в Интернете есть фото Серджиу Лашку, который возглавлял молдавскую ячейку «Noua dreapta», на нем он... "зигует". Нужны ли тут слова? Одно спрошу: бить людей - нельзя, а "зиговать" - можно? По-моему, не следует делать ни того, ни другого!

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РОМАН ВЛАДИМИРОВ