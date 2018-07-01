ТОП-10 судебных решений, существенно повлиявших на политику Республики Молдова

На протяжении многих лет, суды неоднократно принимали решения, которые касались политиков и существенно влияли на политику страны. ТРИБУНА предлагает Вашему вниманию условный рейтинг таких событий.

1). Признание недействительными результатов выборов столичного примара в этом году

Решение о признании недействительными результатов выборов примара столицы в этом году стало премьерой для Молдовы, и не только дестабилизировало политическую ситуацию внутри страны, но и создало опасный прецедент на будущее. Более того, это решение подверглось жесткой критике внешних партнеров, что наводит нас на мысль, что последуют и определенные последствия, которые вряд ли будут полезны стране.

2). Исключение команды Ренато Усатого из парламентских выборов в 2014 году

Члены команды Ренато Усатого считают, что их исключение из выборов в 2014 исказило их результаты, и выборы перестали отражать волеизъявление граждан. Тем более, что впоследствии им удалось доказать незаконность этого решения. Это тоже стало опасным прецедентом, который может привести к печальным последствиям в будущем.

3). Приговор, вынесенный экс-премьеру Владу Филату

Взятие под стражу бывшего премьер-министра Влада Филата осенью 2015 года фактически открыло путь Демократической партии к захвату всей власти в государстве. Кстати, на протяжении всего процесса, Влад Филат не признавал своей вины, называя свое дело политическим.

4). Блокирование референдума, инициированного ППДП

В начале 2016 года, партия «Платформа «Достоинство и Правда» выступила с инициативой проведения референдума по вопросу возврата к прямому избранию президента, сокращения числа депутатов и лишения их иммунитета. Этот референдум был блокирован по решению судебных инстанций.

5). Отмена регистрации Коммунистической партии реформаторов

Коммунистическая партия реформаторов была зарегистрирована в канун парламентских выборов в 2014 году и набрала на этих выборах около 5% голосов избирателей. Но уже в 2015 году решением суда регистрация партии была отменена.

6). Исключение Инны Попенко из президентских выборов в 2016 году

Это было первым случаем в нашей стране, когда из предвыборной гонки был исключен претендент на пост президента. По мнению многих экспертов, это также является опасным прецедентом.

7). Приговор Юрия Киринчука

В 2017 году суд приговорил бывшего министра транспорта и дорожной инфраструктуры либерала Юрия Киринчука к условному тюремному сроку и штрафу в размере 15 тысяч леев. Его обвинили в извлечении выгоды из влияния и превышении служебных полномочий. Юрий Киринчук не признал своей вины, утверждая, что является жертвой политического режима.

8). Приговор Кирилла Лучинского

В этом году столичный суд сектора Буюкань приговорил бывшего депутата Кирилла Лучинского к 5,5 годам тюрьмы с отбыванием в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа, штрафу в 27,5 тыс. леев и лишению права занимать определенные должности в течение 4 лет. Также была конфискована часть его имущества. Бывший депутат считает себя невиновным, а дело – политическим.

9). Исключение из предвыборной гонки Регины Апостоловой

Решение об ее исключении из выборов столичного примара удивило многих, потому что за последние два года она стала уже вторым представителем партии «Шор», который снят с предвыборной гонки.

10). Приговор Вячеслава Платона

Бизнесмен Вячеслав Платон был депутатом и был осужден по двум делам, в том числе по делу о хищении из банка «Bаncа de Economii». Он считает себя жертвой режима и периодически выступает с заявлениями, раскрывающими истинные цели определенных действий представителей власти.