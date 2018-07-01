Самая печальная геополитическая сказка всех времен – Сказка о дождевом черве

Дождевые черви обычно появляются после дождя. Они ползут к поверхности земли, будто для того, чтобы напомнить людям о своем существовании. Червь из нашей сказки тоже появился после сильного дождя, точнее после бури, но не простой, а геополитической.

Как и многие другие дождевые черви, наш червь появился на свет путем деления. Это когда одного червя разрезаешь лопатой – получаются два, три, а то и больше новых дождевых червей. Наш червь появился на свет в результате деления большого червя на 15 частей. Но, в отличие от остальных 14 собратьев, которые отделившись, развивались и росли, наш червь предпочел ничего не предпринимать, и остаться таким же, как и раньше.

За почти 30 лет своей жизни наш дождевой червь постарел и многое повидал: некоторые отрезали от него куски, провозглашая себя новыми, но никем не признанными червячками, другие говорили, что ему следует ползти то на Восток, то на Запад, а были и такие, которые говорили ему вообще никуда не нужно ползти, а просто стоять на месте. А так как наш червь был по характеру послушным, он слушал всех, и хотел всем угодить.

Из-за этого наш червь постоянно жил в грязи и его часто разрывали на части. Но наш червь очень гордился, что выжил после этих испытаний, а на вопрос как это удалось, отвечал: «Мой секрет в том, что я бесхребетный, бессердечный и безмозглый – меня можно резать на кусочки и разрывать, я все равно выживу».

Более того, наш червь гордился тем, что не может стать ничьей добычей, потому что у него ничего нет, он ползет, и никому до него дела нет.

Так бы, наверное, и жил себе наш червь, но в один «прекрасный» день появился петух. Видя, как он жадно смотрит на него, червь испугался и сказал: «Не ешь меня, потому что я бесхребетный, бессердечный и безмозглый, и у меня ничего нет». Но петух, недолго думая, проглотил нашего червя. Насытившись, он сказал: «Так я благодаря таким бесхребетным, бессердечным и безмозглым как ты и живу, иначе как бы я смог тебя съесть».

Вот так и закончилась самая печальная геополитическая сказка всех времен – Сказка о дождевом черве, который был съеден спустя три десятка лет после своего появления на свет после большой (геополитической) бури.

Думитру Спэтару