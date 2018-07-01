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Экономика
В Молдове начали действовать новые тарифы на электроэнергию
01.07.2018

Хоть что-то подешевело: жители Молдовы будут меньше платить за электричество уже с июля — какие расценки утвердили власти страны?

Июль в Молдове начинается со снижения тарифов на электроэнергию. Это стало возможным после того, как Национальное агенство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило предложенные поставщиками новые расценки.

Таким образом, тариф на поставку электричества для конечных потребителей компании Gas Natural Fenosa снижен на 10%, то есть до 1,79 лея за кВт.

Меньше за свет будут платить и конечные потребители компании RED Nord. Тариф снижен до 1,91 лея кВт/ч, то есть на 10,1%.


 
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