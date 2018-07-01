Успехи профсоюзов Молдовы: радоваться уже можно, но останавливаться никак нельзя

В июне завершается информационная кампания Национальной конфедерации профсоюзов под названием «Коллективный трудовой договор — гарантия твоих прав», сообщает пресс-служба НКПМ.

На заседании Конфедерального комитета НКПМ участникам встречи рассказил об организации 4-х региональных семинаров для лидеров первичных профсоюзных организаций и работодателей. Они прошли обучение по нескольким аспектам, касающимся важности коллективного трудового договора, процедур организации и проведения коллективных переговоров и содержания коллективного трудового договора.

С апреля по июнь НКПМ разработала и протолкнула ряд нормативных актов, которые оказывают значительное влияние на сферу переговоров и регулирования трудовых отношений посредством переговоров.

Одним из важнейших достижений в этом контексте является принятие парламентом Республики Молдова Закона об изменении и функционировании Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам. Этот законодательный акт предусматривает возможность организации комиссий по консультациям и коллективным переговорам на уровне отрасли в двухстороннем формате и допускает процедуру принятия решений комиссий на основе консенсуса.

Кроме того, законодательный орган страны принял в первом чтении Закон о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Молдова, в котором оговаривается предельный срок для примирения сторон в трудовом конфликте и крайний срок рассмотрения дел в судах.

Удалось заключить Коллективную конвенцию на национальном уровне в отношении модели Индивидуального трудового договора на период выполнения определенной работы и подошли к завершению проекта Коллективной конвенции на национальном уровне относительно модели Контракта непрерывного профессионального обучения.