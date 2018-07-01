Меморандум о сотрудничестве с Министерством Внутренних Дел Республики Молдова

Еврейская Община подписала трёхсторонний Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с Министерством Внутренних Дел Республики Молдова и Всемирным еврейским конгрессом. Подписание Меморандума является важным шагом в реализации мер сотрудничества Еврейской Общины с национальными правоохранительными органами и международными партнерами.

В рамках Меморандума стороны подчеркнули важность продвижения и осуществления государственной политики, стратегий и программ в области защиты Еврейской Общины в Республике Молдова, а также соблюдении прав и основных свобод, приняв во внимание важность предотвращения и борьбы с антисемитизмом. Стороны отметили свою открытость к укреплению потенциала реагирования в случае чрезвычайных ситуаций и готовность к реализации обмена опытом и передовой практикой, а также к совместному участию в образовательных мероприятиях и проектах.

Государственный секретарь МВД Михаил Берегой подчеркнул в своем обращении к коллегам заинтересованность в укреплении сотрудничества в области глобальной безопасности, как с Всемирным еврейским конгрессом, так и с Государством Израиль.

Председатель Еврейской Общины Республики Молдова Александр Билинкис отметил положительный опыт и долгосрочное сотрудничество, как с национальными, так и с международными партнерами. «ЕОРМ активно участвует в проекте «Глобальная еврейская безопасность», который успешно внедряется во многих странах мира. Проект – это долгосрочная инициатива, которая направлена на идентификацию нужд и оказание важной поддержки еврейским общинам, и в первую очередь их членам. Цель – взаимодействие с властями и оперативное решение проблем во время кризиса, вызванного различными чрезвычайными ситуациями».

Глава департамента по безопасности ВЕК Омри Сегелман в своей презентации отметил, что в октябре 2015 года, после глобальной вспышки насилия и антисемитизма, Всемирный еврейский конгресс учредил данный департамент, возглавляемый международной группой экспертов. Оказанная экспертная помощь помогла Еврейской Общине Молдовы в оценке потенциальных угроз, идентификации потребностей по укреплению физической инфраструктуры еврейских объектов, и обучению местных членов сообщества для организации и эффективного реагирования в случае кризисов или террористических атак.

Начиная с 2017 года в ЕОРМ был создан и успешно работает Кризисный Центр, в рамках которого были предприняты серьезные меры для проведения аудита безопасности основных общинных объектов в Кишиневе. Также были проведены ряд встреч с национальными силовыми структурами, налажено сотрудничество, которое привело, в том числе, к разработке и подписанию трёхстороннего Меморандума ЕОРМ – ВЕК – МВД Молдовы