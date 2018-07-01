Павел Филипп побывал с рабочим визитом в США и провел там ряд важных встреч.

Премьер-министр Республики Молдова встретился с государственным секретарем США Майком Помпео, с которым обсудил основные направления молдавско-американского сотрудничества и приоритеты стратегического диалога между Республикой Молдова и США. Кроме того, в рамках своего визита премьер провел встречи со следующими официальными лицами: председателем комитета Палатыпредставителей Конгресса США по иностранным делам Эдвардом Ройсом, заместителем секретаря Департамента торговли США Яном Стеффом, руководителями подкомитета Сената США по Европе и региональной безопасности Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, сопредседателями группы политической поддержки Молдовы в конгрессе США конгрессменами Питом Олсоном и Дэвидом Прайсом, руководством Хельсинской Комиссии в США по безопасности и сотрудничеству (Хельсинская Комиссия), сенатором Роджером Уикером и конгрессменом Крисом Смитом.

Павел Филип принял участие в публичных дебатах о перспективах укрепления молдавско-американского партнерства, состоявшихся в Институте мира США, в «круглом столе», организованном исполнительным вице-президентом Атлантического Совета Дэймоном Уилсоном, и в «круглом столе» «Экономические и инвестиционные возможности в Молдове», организованном Американской Центрально-европейской бизнес-ассоциацией (ACEBA) в котором приняли участие представители федеральных агентств и торговых и инвестиционных учреждений США.

Все это позволяет сделать вывод, что Павел Филип провел насыщенный визит, который дал новый импульс двусторонним молдавско-американским отношениям в разнообразных сферах. Посмотрим, к чему это приведет.

ТРИБУНА уточняет:

Павел Филип родился 10 апреля 1966 года в с. Пэнэшешть, Страшенского района. В 1983-1990 гг. учился в Кишиневском политехническом институте, а в 1991-1996 гг. – в Международном институте менеджмента. С 1991 года по 2008 год работал в АО «Bucuria», где занимал различные посты, в том числе и пост генерального директора предприятия (в 2001-2008 гг.). В 2008-2011 гг. был генеральным руководителем АО «Tutun-CTC». В январе 2011 года был назначен на должность министра связи и информационных технологий, которую исполнял до января 2016 года. 20 января 2016 года, состав Правительства и предложенная Павлом Филип программа деятельности, получили голос доверия Парламента, таким образом, став премьер-министром Р. Молдова. Павел Филип женат и воспитывает двоих детей.