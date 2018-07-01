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Держащиеся за руки мужчины спровоцировали подозрения в связях оппозиции с ЛГБТ
01.07.2018

На митинге оппозиции под предводительством Андрея Нэстасе и Майи Санду прошли мужчины, крепко держащиеся за руки.

Сегодня, 1 июля, во время митинга оппозиции, организованного лидерами ППДП и ПДС, очевидцев удивили мужчины, крепко держащиеся за руки, которые прошли в первых рядам следом за Андреем Нэстасе и Маей Санду. Это спровоцировало слухи о помощи, оказываемой оппозиционерам представителями секс-меньшинств.

Это же не первое появление представителей ЛГБТ-сообщества в окружении Нэстасе и Санду. В первый день протеста перед зданием примэрии была замечена защитница лесбиянок Анжелика Фролова, лидер сообщества ЛГБТ в Молдове. Ее сопровождали несколько женщин.

Во время президентской избирательной кампании в 2016 году, Фролова призывала лесбиянок и геев голосовать за Майю Санду в качестве президента Молдовы.


 
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