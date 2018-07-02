Мальчики поссорились: смертельно обиженный Киртоакэ проигнорировал митинг Нэстасе

Представители Либеральной партии проигнорировали митинг оппозиции после детской ссоры Андрея Нэстасе и Дорина Киртоакэ.

Митинг оппозиции, организованный лидерами ППДП и ПДС, проигнорировали представители Либеральной партии. Дорин Киртоакэ не пришел после высокомерной выволочки, которую ему устроил Андрей Нэстасе. Политики не поделили внимание и место на сцене во время прошлого протеста. Нэстасе повернулся спиной, оттеснив вице-председателя ЛП от микрофона и дав понять, что главным героем происходящий событий должен оставаться он. Киртоакэ обиделся и отказался помогать несостоявшемуся генпримару. Сегодня, 1 июля, на митинг в центре Кишинева не пришел ни он, ни сторонники и активисты его партии.

В то же время полиция сообщила о задержании трех человек, нарушивших общественный порядок. Один из них явился на митинг пьяным, двое других старались его догнать, появившись на площади с пивом в руках.

По данным полиции, на ПВНС собрались около 2000 человек, организаторы говорят о 4000. Правоохранители попросили людей вести себя мирно. Это заявление было вызвано тем, что перед митингом определили несколько человек, которые распространяли в социальных сетях сообщения с призывом к насилию.

На мероприятие запрещено брать холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества. Полиция предупредила, что тех, кто будет нарушать закон, ждет жесткое наказание. На площади установили четыре палатки первой помощи, где люди могут получать воду и медицинскую помощь в случае необходимости.

Кстати, на митинге главными героями стали судьи, которые признали выборы генпримара несостоявшимися. Организаторы облачили их в тюремные робы и посадили на кол.