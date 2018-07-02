Униженный Киртоакэ усмирил гордость и явился на митинг оппозиции в Кишиневе

Дорин Киртоакэ, несмотря на унизительное отношение к нему лидеров ППДП и ПДС, все-таки явился на митинг оппозиции в центр Кишинева.

Вначале митинга политика никто не заметил. Все решили, что он проигнорировал мероприятие. В этот раз политику также не удалось оказаться в гуще событий, в первые ряды Андрей Нэстасе и Майя Санду вице-президента Либеральной партии не пригласили. Он провел митинг в окружении немногочисленных сторонников в толпе.

Ранее, бывший примар также активно участвовал в протестах сторонников Андрея Нэстасе.

На прошлых митингах он приносил флаг Румынии, а также генератор. Однако Майя Санду и Андрей Нэстасе отказались дать ему микрофон для выступления перед протестующими. Политики не поделили внимание и место на сцене во время прошлого протеста. Нэстасе повернулся спиной, оттеснив вице-председателя ЛП от микрофона и дав понять, что главным героем происходящий событий должен оставаться он.

- Я буду и дальше просить о беседе с ними. Не согласиться на это с их стороны ошибка, потому что у нас есть унионисты, мы не можем их недооценивать, - заявил Киртоакэ.