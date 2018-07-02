Общество В Шолдэнештах модернизировали Центр здоровья Проект по повышению энергоэффективности Центра здоровья в Шолдэнешть завершен, специальная комиссия провела заключительную оценку выполненной работы и признала ее соответствующей нормам. В рамках проекта в здании центра заменены окна и двери, проведена теплоизоляция стен. По оценкам специалистов, благодаря этому ежегодная экономия теплоэнергии составит 476.160 кВт/ч, пишет moldpres.md. Стоимость проведенных работ составляет около 4 млн леев, деньги были выделены из ресурсов Национального фонда регионального развития; в том числе вклад Шолдэнештского районного совета составил 200 тыс. леев.

https://www.moldpres.md/ru/news/2018/06/30/18005641 Наш канал в Telegram Количество просмотров: 61 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости