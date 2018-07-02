В Шолдэнештах модернизировали Центр здоровья

|
|
...
|
Общество
Проект по повышению энергоэффективности Центра здоровья в Шолдэнешть завершен, специальная комиссия провела заключительную оценку выполненной работы и признала ее соответствующей нормам.
В рамках проекта в здании центра заменены окна и двери, проведена теплоизоляция стен. По оценкам специалистов, благодаря этому ежегодная экономия теплоэнергии составит 476.160 кВт/ч, пишет moldpres.md.
Стоимость проведенных работ составляет около 4 млн леев, деньги были выделены из ресурсов Национального фонда регионального развития; в том числе вклад Шолдэнештского районного совета составил 200 тыс. леев.
https://www.moldpres.md/ru/news/2018/06/30/18005641
Обсуждение новости
|