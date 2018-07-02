Как Кишинев болел за Россию в матче против испанцев: болельщики танцевали на столах и братались с незнакомцами

В сквере у Театра оперы и балета тысячи жителей Молдовы отчаянно болели за Россию, хотя мало верили в ее победу.

На сердце было тревожно. Дело в том, что Россия крайне неудачно играет с испанцами на чемпионатах мира и Европы. Несмотря на это, в сквере у Театра оперы и балета, где находится фан-зона, яблоку негде было упасть. Даже все ступеньки театра оказались заняты. Болели за Россию все — и дети, и пенсионеры. Многие пришли компаниями, семьями и с российскими триколорами.

Девушки наносили краской цвета российского флага не только детям, но и взрослым. Обычные болельщицы взвалили на себя что-то типа общественной нагрузки.

- А испанский флаг нанести можете? - спросил я их.

- Нет, мы только российский рисуем! - улыбнулись они.

Сначала забили испанцы, стало грустно. Мы с другом пошли покурить, пока курили, россияне заработали пенальти. Тут же вернулись, Дзюба сравнял счет.

- Вы почаще курить ходите! - шутили друзья. - А вдруг примета вновь сработает?!

Атмосфера в сквере у Театра оперы и балета - супер!

Игра была крайне напряженной. Вот и основное время закончилось, началось дополнительное. Было такое ощущение, что народу в сквере прибавилось. Никто не забил и команды стали готовиться к серии пенальти.

Когда забивали испанцы,кое-кто из болельщиков радовался, явно болея против России. Но таких было раз-два и обчелся. Когда же забивали россияне, весь сквер вскакивал на ноги и скандировал - «Россия! Россия!».

Кишинев болел за Россию

Когда же Акинфеев взял последний пенальти, болельщики словно сошли с ума. Повскакивали на столы, стали обниматься с незнакомыми людьми, люди танцевали и орали. Кто поднял и закружил любимую, две девушки визжали от счастья, люди делали селфи на фоне обезумевших фанатов... Это не передать словами! На сквер театра оперы и балета обвалилось настоящее счастье! Россия — в четвертьфинале!

- До встречи в четвертьфинале! - прощались мы с друзьями.

Ехали по городу и гудели в вувузелу. Прохожие на тротуаре радостно махали вслед. Другие машины тоже гудели в ответ. Все-таки Кишинев и Молдова болеют за Россию!

ЛЕОНИД РЯБКОВ