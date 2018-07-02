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Общество
На ближайшие дни синоптики прогнозируют 23-27 градусов, без осадков
02.07.2018

В ближайшие дни на территории страны днем ожидается 23-27 градусов, ночью 11-14 градусов тепла, переменная облачность без осадков, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на данные Государственной гидрометеослужбы.

Со среды, 4 июля потеплеет и к концу недели воздух прогреется до +30.

Синоптики предупреждают о продолжающемся повышении уровня воды в связи с выпавшими в предыдущие дни осадками. В верхнем течении Прута (Украина) формируется дождевой паводок, и 29 июня-2 июля на участке с. Крива - г. Костешть ожидается дальнейшее повышение уровня воды на 2.0-2.8 м по сравнению с уровнем 28 июня, уточнили в гидрометеослужбе.

По данным гидрологов, местами возможен разлив воды по пойме реки Прут в Бриченском и Единецком районах.


 
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