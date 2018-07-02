Ещё три медали у Молдовы на Чемпионате Европы по гребле среди юниоров

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Спорт
Второй день финалов на Чемпионате Европы по гребле среди юниоров и молодёжи в Италии принёс команде Молдовы ещё три медали!
Среди юниоров до 18 лет отлично выступила женская каноэ двойка Мария Оларашу и Даниэла Кочу завоевав серебро на дистанции 500 метров и бронзу на 200 метров.
Среди молодёжи до 23-х лет отличилась мужская каноэ двойка Илие Опря и Олег Нуца, на дистанции 500 метров пришедшая к финишу третьей. Команда Молдовы в общекомандном медальном зачете заняла 7 место. Поздравляем наших ребят их тренеров с отличным выступлением!
http://www.allmoldova.com/ru/news/ieshchio-tri-miedali-u-moldovy-na-chiempionatie-ievropy-po-ghrieblie-sriedi-iuniorov
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