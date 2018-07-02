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Старые телефоны экстренных служб прекратили свою работу в Молдове
02.07.2018

С 1 июля стали недействительными номера 901, 902 и 903 для вызова экстренных служб. Все звонки принимают только по единому номеру 112.

Вчера, 1 июля, в Молдове перестали работать прежние аварийные номера 901, 902 и 903. Сейчас все звонки в экстренных ситуациях принимают только по единому номеру 112. Служба единого национального центра 112 была запущена 29 марта этого года. По этому номеру можно вызвать скорую помощь, пожарных и полицию.

Правительство утвердило регламент взаимодействия между единой службой оказания экстренной помощи и специализированными службами помощи указанных ведомств. Благодаря этому было обеспечено немедленное вмешательство спасателей, врачей или полицейских.


http://bloknot-moldova.md/news/starye-telefony-ekstrennykh-sluzhb-prekratili-svoyu-990118
 
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