Старые телефоны экстренных служб прекратили свою работу в Молдове

С 1 июля стали недействительными номера 901, 902 и 903 для вызова экстренных служб. Все звонки принимают только по единому номеру 112.

Вчера, 1 июля, в Молдове перестали работать прежние аварийные номера 901, 902 и 903. Сейчас все звонки в экстренных ситуациях принимают только по единому номеру 112. Служба единого национального центра 112 была запущена 29 марта этого года. По этому номеру можно вызвать скорую помощь, пожарных и полицию.

Правительство утвердило регламент взаимодействия между единой службой оказания экстренной помощи и специализированными службами помощи указанных ведомств. Благодаря этому было обеспечено немедленное вмешательство спасателей, врачей или полицейских.