Вниманию водителей: с сегодняшнего дня одна из улиц столицы – односторонняя

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Общество
Собираясь проехать по улице Аэродромной, автомобилисты должны принимать во внимание, что теперь по ней можно ехать лишь в одну сторону.
Так, с сегодняшнего дня на этой улице между улицами Т. Владимиреску и Д. Рышкану будет осуществляться одностороннее движение.
Такие меры были предприняты с целью «разгрузить» улицу Аэродромную и обеспечить безопасность участникам дорожного движения.
http://www.allmoldova.com/ru/news/vnimaniiu-voditieliei-s-sieghodniashniegho-dnia-odna-iz-ulits-stolitsy-odnostoronniaia
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