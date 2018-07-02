Вниманию водителей: с сегодняшнего дня одна из улиц столицы – односторонняя

Собираясь проехать по улице Аэродромной, автомобилисты должны принимать во внимание, что теперь по ней можно ехать лишь в одну сторону.

Так, с сегодняшнего дня на этой улице между улицами Т. Владимиреску и Д. Рышкану будет осуществляться одностороннее движение.

Такие меры были предприняты с целью «разгрузить» улицу Аэродромную и обеспечить безопасность участникам дорожного движения.