Столичная мэрия оценила нанесенный ливнями ущерб

Последствия ливней, меры по восстановлению сложившейся ситуации и возмещение ущерба пострадавшим стали главными вопросами повестки дня срочного заседания столичной мэрии.

По словам заместителя мэра Кишинэу Нистора Грозаву, в столице в результате ливней затоплено 25 квартир и четыре дома на земле. «Наибольший ущерб нанесен жилищам на улицах Мештерул Маноле, Заводская, Албишоара, Каля Ешилор, Мунчештском шоссе и других затопленных улицах», - сказал Грозаву, пишет moldpres.md.

Вице-мэр отметил, что многих проблем, которые возникают в городе во время ливней, можно избежать, если очистить реку Бык. Есть и соответствующий проект, но он слишком дорогостоящий (около 43 млн леев), и мэрия не может себе позволить выполнить его за один бюджетный год, пояснил он.

В свою очередь, глава Exdrupo Адриан Болдуреску отчитался, что сотрудники подразделения в последние дни работали и ночью, очищая канализационные сливы. «Было задействовано 28 единиц спецтехники и более 100 человек, которые продолжают работать», - сообщил Болдуреску.

Врио мэра Руслан Кодряну заявил, что компенсации пострадавшим будут выделены из Резервного фонда. «Это была не катастрофа, а просто дождь, который показывает, насколько подготовлен к этому город. Мы все знаем, в чем проблемы, но ничего не делаем. Давайте посмотрим в будущее и своевременно выправим ситуацию. Пожар легче предотвратить, чем потушить», - подчеркнул Кодряну. Он распорядился, чтобы к 3 июля руководители подразделений представили решения по предотвращению обсуждавшихся проблем.