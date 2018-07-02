Логика Демократической партии относительно „аннулирования выборов”

Логику властей в связи с аннулированием выборов в столице можно расшифровать, внимательно проанализировав интервью лидера ДПМ, олигарха Владимира Плахотнюка, опубликованного на следующий день после окончательного решения Высшей судебной палаты (Timpul, 26 июня 2018 года), пишет Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Во-первых, аргументирует политолог, интервью показывает, что власти хотят внушить мысль о том, что „аннулирование выборов” является комбинированным результатом юстиции и законодательства, без вмешательства извне, чьи следы тянулись бы в Россию. Таким образом, демократы вообще не ссылаются на российский фактор, который ранее рассматривался как потенциальный источник вмешательства в выборы, а также как угроза для информационной безопасности страны (IPN, 11 декабря 2017 года). Однако, освещение Резолюции ООН о полном и немедленном выводе иностранных войск, принятая 22 июня, затрагивала Россию.

Во-вторых, Владимир Плахотнюк признает, что были приняты альтернативные меры для того, чтобы Молдова смогла получить финансовую помощь из других источников, кроме европейских, объясняет Дионис Ченуша. Таким образом, всего спустя 3 дня после интервью и в контексте объявления ЕС о переносе макрофинансовой, МВФ объявляет о предоставлении нового транша примерно в 34 млн. долларов. Таким образом, политолог делает вывод, что внутри ДПМ рассматривались, по крайней мере, некоторые осложнения вокруг выборов в столице или даже решений суда об аннулировании выборов.

В-третьих, в интервью лидер ДПМ косвенно обвиняет ЕС и других актёров в давлении на молдавские власти с тем, чтобы признать выборы действительными, считает Дионис Ченуша. На самом деле, власти заменили собственную ответственность за дискредитацию судебной системы обвинениями в адрес внешнего вмешательства в процессы принятия решений и, соответственно, в деятельность молдавской юстиции.

В-четвертых, и в последнюю очередь, лидер ДПМ подчеркивает необходимость предотвращения эскалации ситуации, которое может быть использовано некоторыми внешними силами, не называя явно Россию, пишет политолог.

Таким образом, с одной стороны, это свидетельствует о четком намерении властей по деморализации протестов, организованных оппозиционными силами. С другой стороны, лидер ДПМ передает очень четкий сигнал европейским партнерам, желая, чтобы ЕС умерил оппозицию, готовую превратить „аннулирование выборов” в ключевую идею избирательной кампании к выборам 2018 года, пишет в заключение Диони Ченуша.