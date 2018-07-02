Сколько в Молдове на самом деле миллионеров

Национальное бюро статистики опубликовало данные о жилье по состоянию на 1 января 2018 года.

Эти данные я частично откорректировал: ведь НБС считает, что 1 января 2017 года в Молдове жило 3,5509 миллиона человек. Но агентство публичных услуг дает по состоянию на 1 июня 2018 года уже численность населения в 3 987 879 человек. По закону об информатизации и государственных информационных ресурсах это единственный источник достоверной информации о количестве населения, которым обязаны пользоваться все.

Итак...

Средняя площадь одного жилища:

- по стране - 67,8 кв.м

- в городах - 71,1 кв.м (не хило -здорово живем)

- в сельской местности - 65,4 кв.м (тоже неплохо).

Средняя площадь на одного жителя:

- по стране - 21,9 кв.м

- в городах - 22,5 кв.м, в Кишиневе - 24,3 кв.м

- в сельской местности - 21,4 кв.м.

Из всего жилья:

- 10 процентов, или около 129 тысяч - однокомнатные квартиры,

- 32,2 процента, или около 414 тысяч - двухкомнатные квартиры,

- 35,5 процентов, или около 457 тысяч - трехкомнатные квартиры

- 21,2 процента, или около 273 тысяч - четырехкомнатные и более квартиры и особняки, с неизвестным количеством комнат.

1/5 жилья принадлежит «бедным» - и нечего жаловаться. Хорошо живем.

Продадим корову, немного поднакопим и купим себе курицу.

А теперь небольшой расчет.

Налоговая доложила, что за прошлый год высветились чуть более 1700 миллионеров.

273 000 квартир/особняков - 1700 миллионеров с подобными особняками = 271 300

271 300 - это и есть истинное количество молдавских миллионеров. Невероятно много. Но это факт.

Если даже допустить, что все около 199 тысяч госчиновников, в том числе 1400 прокуроров и 310 судей, являются миллионерами, что невероятно, все равно – не сходится. Но факт есть факт. Статистика данные высветила и, возможно не посоветовались с кем надо.

Думитру БАРБАЛАТ