Сколько в Молдове на самом деле миллионеров

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Общество
Национальное бюро статистики опубликовало данные о жилье по состоянию на 1 января 2018 года.
Эти данные я частично откорректировал: ведь НБС считает, что 1 января 2017 года в Молдове жило 3,5509 миллиона человек. Но агентство публичных услуг дает по состоянию на 1 июня 2018 года уже численность населения в 3 987 879 человек. По закону об информатизации и государственных информационных ресурсах это единственный источник достоверной информации о количестве населения, которым обязаны пользоваться все.
Итак...
Средняя площадь одного жилища:
- по стране - 67,8 кв.м
- в городах - 71,1 кв.м (не хило -здорово живем)
- в сельской местности - 65,4 кв.м (тоже неплохо).
Средняя площадь на одного жителя:
- по стране - 21,9 кв.м
- в городах - 22,5 кв.м, в Кишиневе - 24,3 кв.м
- в сельской местности - 21,4 кв.м.
Из всего жилья:
- 10 процентов, или около 129 тысяч - однокомнатные квартиры,
- 32,2 процента, или около 414 тысяч - двухкомнатные квартиры,
- 35,5 процентов, или около 457 тысяч - трехкомнатные квартиры
- 21,2 процента, или около 273 тысяч - четырехкомнатные и более квартиры и особняки, с неизвестным количеством комнат.
1/5 жилья принадлежит «бедным» - и нечего жаловаться. Хорошо живем.
Продадим корову, немного поднакопим и купим себе курицу.
А теперь небольшой расчет.
Налоговая доложила, что за прошлый год высветились чуть более 1700 миллионеров.
273 000 квартир/особняков - 1700 миллионеров с подобными особняками = 271 300
271 300 - это и есть истинное количество молдавских миллионеров. Невероятно много. Но это факт.
Если даже допустить, что все около 199 тысяч госчиновников, в том числе 1400 прокуроров и 310 судей, являются миллионерами, что невероятно, все равно – не сходится. Но факт есть факт. Статистика данные высветила и, возможно не посоветовались с кем надо.
Думитру БАРБАЛАТ
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