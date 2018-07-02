Ушел Плахотнюк. И что?

Внимательно слушаю и наблюдаю за манифестациями в центре Кишинева. Вот митингующие с лозунгами двинулись по Кишиневу. И все в один голос кричат «Жос Плахотнюк», «Жос мафия».

Конечно, их право и их воля (и, возможно, не только их) этого требовать. Но я всегда был сторонником того, что все, что делается. Делалось бы логически и на каком-то нормативном основании.

Кто такой Владимир Плахотнюк? Вопрос риторический, но необходимый.

Плахотнюк официально ведь только председатель Демпартии. То есть руководитель общественной организации, которого на эту должность избрали однопартийцы согласно своему уставу.

Могут ли не члены Демпартии требовать снять с должности председателя партии? Могут. Но что толку из этого? Ведь демократы могут иметь на этот счет свое мнение.

Да, Демпартия держит в свои руки все руководство страны. И не только. Согласен. Но тогда надо требовать отставки тех, кто от имени и по поручению Демпартии занимает официальные государственные должности. И еще доказать, что они есть мафия. В то время как нашим законодательством не определено, что есть мафия. И при этом нужно помнить о презумпции невиновности.

Но митингующие не кричат, не требуют убрать премьера и спикера, наиболее важных исполнителей.

Почему?

Давайте допустим невероятное. Влад Плахотнюк объявит, что по требованию митингующих он опять перестанет быть председателем Демпартии, как уже было.

Он не будет официальным председателем ДПМ и станет, как Думитру Дьяков, почетным председателем. Или может уехать куда подальше и оттуда по интернету продолжать командовать.

При этом и Филип, и Канду, и вся команда останутся при должностях.

Что изменится? Ничего.

И второй сценарий, наиболее вероятный.

Председатель ДПМ завтра выйдет в телеэфир и объявит: мол, все, согласен с критикой митингующих и подам в установленном порядке в отставку. Завтра же соберу политбюро, чтобы максимум месяц провести внеочередной съезд, на котором представлю доклад о своей деятельности председателя и попрошусь в отставку.

Удовлетворены, спросит председатель Демпартии?

И что тогда скажут рулящие митингующими?

А ведь все это старо как мир. Снять одного, плохого, царя и заменить на другого, хорошего.

Люди добрые! Живем ведь в XXI веке!

Думаю об этом – и сверлит мозг одна мысль. По тому, как себя ведут руководители митингующих, что именно они кричат в свои (только при себе хранимые) микрофоны, чтобы митингующие за ними повторяли, все идет как будто по чьему-то стороннему хорошему сценарию. И режиссер может быть все тот же...

Думитру БАРБАЛАТ