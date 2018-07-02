Главная На субсидии фермерам, открывающим свое дело, выделят 45 миллионов леев 45 миллионов леев выделят из госбюджета в качестве субсидий для открывающих собственное дело в области сельского хозяйства. Впервые 75% суммы будут выделять авансом после подписания контракта. Подавать заявки можно с сегодняшнего дня. Помощь государство предоставит на основании инвестиционных проектов, представленных начинающими фермерами, передает publika.md Финансовая помощь не превысит 650 тысяч леев и является единовременной.Таким образом, власти хотят мотивировать запуск более 300 агропромышленных предприятий и создать более 500 новых рабочих мест в сельской местности.

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/na-subsidii-fermeram-otkryvaiushchim-svoe-delo-vydeliat-45-millionov-leev Наш канал в Telegram Количество просмотров: 60 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости