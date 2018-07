Общество Зарубежные правообладатели инициировали серию исков к молдавским фирмам Зарубежные правообладатели инициировали серию исков к молдавским фирмам, которые, по их мнению, пытаются нелегальными способами составить конкуренцию всемирно известным торговым маркам. По некоторым спорам уже вынесены окончательные решения, по другим суду только предстоит высказаться, передает logos.press.md Компания Vlacotal выступает в качестве ответчика по иску о защите интеллектуальной собственности и возмещении причиненного морального и материального ущерба. Претензии были предъявлены со стороны The Hugo Boss Trade Mark Management и Hfc Prestige International Operations Switzerland, которым принадлежат права на целый ряд популярных парфюмерных брендов. Их интересы в судебном процессе представляет бывший гендиректор Государственного агентства по интеллектуальной собственности (AGEPI), адвокат Дориан Кирошка. ООО Vlacotal занимается предпринимательской деятельностью в области розничной и оптовой торговли бытовыми товарами. Компания располагает магазином-складом и реализует широкий ассортимент продукции, включая парфюмерию под марками Boos, Hogu Boos, Hogo by Hogo, Luca Bossi, Enable Euphonic и т.п. Наименования на упаковках написаны заглавными буквами шрифтом, аналогичным логотипу Hugo Boss. Флаконы и крепления крышки также повторяют форму, на которую распространяется правовая охрана. На упаковках присутствует надпись о том, что продукт произведен в Париже, хотя каких-либо документов о его происхождении нет. Правообладатели попытались разрешить спор в досудебном порядке, направив молдавской фирме требование о прекращении продаж. Они ссылались на решение Высшей судебной палаты (ВСП), вынесенное несколько лет назад, согласно которому Hugo Boss признан общеизвестным товарным знаком. Заявители отмечают и то обстоятельство, что деятельность магазина компании Vlacotal попадает под направления, для которых зарегистрирована торговая марка Boss. По их мнению, у покупателей складывается впечатление, что магазин, как минимум, обладает разрешением на торговлю товарами, которые имеют отношение к известным брендам. Марка Boss была зарегистрирована в Молдове для различных классов товаров и услуг и охраняется в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Парижской конвенцией по охране промышленной собственности. Согласно международному классификатору, защита на территории Молдовы распространяется на часы, дизайн одежды, парфюмерно-косметическую продукцию, эфирные масла и т.д. Срок регистрации товарного знака по большинству позиций истекает в 2021 году. Сегодня продукция немецкого концерна продается в 129 странах мира, включая и Молдову. Поскольку предварительное обращение осталось без ответа, последовал иск в суд. В ходе слушаний представитель истцов заявил, что торговля парфюмерией под схожими торговыми марками нарушает интересы правообладателей, с которыми ответчик никогда не вступал в переговоры и не заключал каких-либо соглашений. По его словам, своими действиями молдавская фирма не только оказывает негативное влияние на имидж товарных знаков, но и вводит в заблуждение покупателей парфюмерной продукции. Суд Кишинева признал нарушение прав на интеллектуальную собственность, принадлежащую истцам. Как констатирует судебная инстанция, регистрация торговой марки предоставляет владельцу исключительное право на нее. Суд считает, что в данном случае речь идет о неавторизованном сбыте продукции, которая идентична или похожа до степени смешения на марки истцов, что нарушает их права, вызывает риск смешения потребителем, включая риск ассоциации обозначения и товарного знака. В таких случаях владелец торговой марки вправе запретить третьим лицам использовать ее в коммерческой деятельности без предварительного согласия. Суд согласился с тем, что действия владельца контрафактного товара причиняют серьезный ущерб репутации парфюмерных брендов, которые хорошо известны на молдавском рынке. Ответчика обязали возместить материальный ущерб в размере 88,4 тыс. леев, выплатить аналогичную компенсацию за моральный вред, а также обеспечить публикацию судебного решения на двух информационных ресурсах. По данному спору предстоит высказаться столичной Апелляционной палате, куда обратилась с жалобой молдавская компания. Ранее Hugo Boss, который является одним из наиболее активных и последовательных правообладателей при отстаивании своих интересов в Молдове, инициировал еще ряд судебных процессов о защите интеллектуальной собственности. Один из исков был предъявлен владельцу сайтов parfumdelux.webs.md и parfume-de-lux.md, которые специализировались на оптовой и розничной торговле парфюмерно-косметической продукцией известных брендов. На первом этапе The Hugo Boss Trade Mark Management совместно с Procter & Gamble International Operations SA. через своих представителей – молдавское адвокатское бюро – обратились с жалобой в правоохранительные органы, утверждая, что на сайтах незаконно представлена продукция под принадлежащими им торговыми марками. Истцы владеют рядом торговых марок, зарегистрированных в Молдове, в их числе Hugo Boss, Boss Hugo, Boss Selection, Escada, Naomi Campbell, Laura Biagiotti, Gabriela Sabatini. Полиция провела контрольные закупки, которые подтвердили опасения заявителей. Правоохранители обнаружили множество парфюмерных продуктов, являющихся схожими с продукцией Chanel, Hugo Boss, Lancome, Cristian Dior, Guerlain, Procter & Gamble и других известных брендов. В ходе уголовного преследования были выявлены лица, владеющие обоими сайтами, которые были зарегистрированы на индивидуальное предприятие. Владельцу сайтов был предъявлен иск, в котором правообладатели потребовали публикации в прессе решения суда, а также возмещения материального и морального ущерба в размере 54 тыс. леев. Компании настаивали на введении запрета на продажу, импорт, экспорт, распространение посредством интернета и любые другие действия коммерческого характера в отношении продукции, которая незаконно реализуется ответчиком. От MoldData потребовали принять меры по блокировке сайтов и аннулированию регистрации их доменных имен. Как считают истцы, в результате действий ответчика у потребителей складывается ложное впечатление, что в онлайн-магазинах законно представлена оригинальная продукция, которая является более дешевой альтернативой некоторым продуктам, но с теми же качественными характеристиками и парфюмерной композицией. На самом деле на молдавском рынке реализуются низкокачественные продукты неизвестного происхождения под торговыми марками, принадлежащими истцам. Подобная деятельность, подчеркивают правообладатели, наносит материальный и моральный ущерб владельцам торговых марок. Они отмечают, что использование ответчиком без согласия заявителей товарных знаков, идентичных зарегистрированным маркам, представляет собой нарушение прав на интеллектуальную собственность. Решением Апелляционной палаты Кишинева иск был удовлетворен частично. Судебная инстанция подтвердила нарушение прав на торговые марки. По мнению судейской коллегии, торговля парфюмерией, вокруг которой развернулся спор, может ввести людей в заблуждение относительно производителя и качества товара. Решение содержит запрет на продажу ответчиком парфюмерно-косметической продукции под товарными знаками, принадлежащими истцам, любым способом, в том числе и онлайн. Индивидуальное предприятие обязали возместить средства, потраченные на контрольные закупки, выплатить штрафные санкции и погасить судебные издержки, а также опубликовать решение суда в прессе. Претензии о материальном и моральном ущербе, как и требование к предприятию MoldData о запрете сайтов, были отклонены. Еще один судебный иск был предъявлен к ООО Gilantr, чьи коммерческие точки находятся в столичных торговых центрах. В этом случае к Hugo Boss присоединились компании, владеющие такими международными брендами, как L’Oreal, Calvin Klein, Chanel, Giorgio Armani, Jean Cacharel, Diesel и другие. В числе основных исковых требований – признание недействительным товарного знака, используемого компанией-ответчиком. Правообладатели также настаивают на запрещении продажи, импорта, экспорта и любых других способов введения в коммерческий оборот продуктов ООО Gilantr в каком-либо виде. Кроме того, заявлено требование о выплате компенсации за причиненный материальный и моральный ущерб. По мнению стороны истца, деятельность ответчика может привести к путанице на рынке, в результате чего оригинальный продукт в глазах потребителя будет ассоциироваться с похожим или идентичным. В начале слушаний суд первой инстанции поддержал ходатайство о запрете на использование ООО Gilantr любых обозначений, схожих или аналогичных маркам известных парфюмерно-косметических брендов. Решение было обжаловано в апелляционную инстанцию, которая 19 марта отменила запрет. В ближайшее время к рассмотрению гражданского спора приступит Кишиневский суд (офис Рышкань). В июне 2018 г. столичная Апелляционная палата распорядилась о передаче материалов дела в эту инстанцию.

