Профсоюзы Молдовы не поддержали проект Положения о порядке аттестации работников

Конфедеральный комитет Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы отказался поддержать проект постановления правительства РМ об утверждении Положения об аттестации работников экономических единиц, сообщает пресс-служба НКПМ.

Одним из основных мотивов НКПМ является обеспокоенность тем, что одобрение этого Положения может создать предпосылки для злоупотреблений со стороны работодателей, желающих уволить неудобных для себя работников.

Еще один аргумент, на который ссылается НКПМ в поддержку своей позиции, заключается в том, что проект Положения об аттестации работников различных учреждений не предусматривает надлежащего механизма оценки работников для определения уровня его квалификации.

Согласно проекту, аттестация производится только на основе интервью с работником на основе общих данных о нем.

НКПМ считает совершенно ошибочным то, что лицо, получившее квалификационный аттестат, такой, как разрешение, лицензия, авторизация, предоставленные компетентным лицом лишь в определенной области, удостоверяется комиссией, созданной по усмотрению работодателя, которые не имеют необходимых знаний о сфере деятельности работника, как это предлагается в проекте.

Следует также отметить, что увольнение по мотивам несоответствия занимаемой должности или выполненной работе в связи с недостаточной квалификацией в соответствии с Трудовым кодексом РМ неоднократно вызывало противоречивые дискуссии между социальными партнерами, а также многочисленные незаконные увольнения и апелляции в судебные инстанции.