«Беру ответственность на себя, прошу вас критиковать меня»: Руслан Кодряну внезапно изменил решение

Вице-примар Руслан Кодряну заявил что намерен продолжить исполнять обязанности генпримара Кишинева до принятия другого решения.

Сегодня, 2 июля, вице-примар Руслан Кодряну сообщил, что продолжит исполнять обязанности врио генпримара Кишинева. А в июне он утверждал, что ждет, когда Андрей Нэстасе приступит к своим обязанностям, и собирался уйти из примэрии. Однако теперь передумал.

- С сегодняшнего дня я беру на себя ответственность за то, что происходит в городе. Прошу вас критиковать меня, - заявил Кодряну.

Он отметил, что собирается избегать каких-либо политических заявлений или спекуляций, чтобы не мешать работе примэрии и не сбивать с толку ее сотрудников.

- До тех пор, пока я здесь в качестве вице-мэра, я буду исполнять обязанность градоначальника, пока не появятся другие решения. Я буду избегать любых политических заявлений или спекуляций. Мы были свидетелями спекуляций о том, что Сильвия Раду якобы возвращается. Эти спекуляции наносят ущерб всей мэрии, сотрудники сбиты с толку, - заявил он на заседании примэрии.

Ранее Высшая судебная палата признала выборы в столице недействительными и отказалась утверждать мандат Андрея Нэстасе. Нистор Грозаву предложил «убедить» Сильвию Раду вернуться в кресло генпримара Кишинева. Чиновник заявил, что не возьмется за исполнение обязанностей генпримара Кишинева, если Руслан Кодряну покинет примэрию, как собирался. Однако Сильвия Раду опровергла слухи о своем возвращении в примэрию Кишинева и потребовала прекратить спекуляции на эту тему.