Аннулирование выборов - это угроза в адрес местной демократии в Молдове

Постановление Высшей судебной палаты, сохранившее в силе решение об аннулировании местных выборов в муниципии Кишинев, является прямой угрозой для нормального функционирования местной демократии в Молдове и для ее будущего. Такое заявление Мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы было принято в рамках встречи, которая состоялась в конце прошлой недели в Стамбуле, Турция, передает IPN.

Как отмечается в сообщении Конгресса местных органов власти Молдовы, в принятой декларации говорится так же, что аннулирование выборов - это беспрецедентное вмешательство юстиции в демократический процесс. В ходе заседания были выражены точки зрения и делегатов из других стран, и все они считают, что местная демократия в Республике Молдова находится в опасности.

В своем выступлении в ходе заседания, примар Стрэшень Валентина Касьян сказала, что в этом опасном направлении против демократии шли постепенно, начиная с давления, невыполнения Республикой Молдова обязательств в области децентрализации и местной демократии и распределения средств по политическим критериям. „В результате была полностью проигнорирована суть демократии, произошло покушение на наиболее важные демократические ценности – голос граждан”, - сказала Валентина Касьян.

Примар Крузешть муниципия Кишинев Виолета Круду отметила, что никто не потребовал отмены выборов и странным является тот факт, что судьи аннулировали их, ссылаясь на видеоролик в социальной сети с призывом к голосованию, ролики, к которым политики обращаются очень часто, потому что население очень пассивно. „Как восстановить эту ситуацию в дальнейшем, как убедить граждан, что их голоса имеют значение, что один раз в четыре года они являются хозяевами в своей стране? На эти вопросы сегодня мы не имеем ответа, но если их не решить сразу, рискуем потерять навсегда авторитет”, - сказала примар.

Примар города Чимишлия Георге Рэйляну попросил КМРВ поддерживать и в дальнейшем демократическое развитие Республики Молдова. „Мы, местными органами власти и граждане Республики Молдова должны потребовать от власти соблюдения демократических принципов. Европейские институты должны правильно оценить ситуацию в Республике Молдова, выявить и использовать новые рычаги, более эффективные для взаимодействия с ответственными лицами Республики Молдова”, - сказал примар.

В заседании Мониторингового комитета КМРВ Совета Европы приняли участие 120 делегатов, представители региональных и местных органов власти из 47 стран.