Тариф на междугородние поездки может подорожать на 10 банов за километр

Перевозчики в Республике Молдова возмущены тем, что власти на протяжении пяти лет не исполняют окончательных решений суда и не выполняют своих обязательств по увеличению тарифов на междугородние пассажирские перевозки на 10 банов за 1 километр.

Текущий тариф на проезд в междугороднем транспорте составляет 48 банов за километр и действует еще с 1 ноября 2013 года, но он давно не покрывает транспортные расходы, сообщает mold-street.com.

Власти не исполняют судебных решений

С тех пор тариф не менялся, несмотря на то, что министерство транспорта и дорожной инфраструктуры было обязано сделать это согласно решению Апелляционной палаты от 24 декабря 2012 года, которое было оставлено в силе Высшей судебной палатой 8 августа 2013 года, об увеличении тарифа до 58 банов за километр.

Однако, согласно определенному способу исполнения постановления суда, министерство решило поэтапно увеличивать стоимость проезда на 10 банов (с 38 до 48 банов - с 1 ноября 2013 года) и еще на 10 банов до 58 банов за один километр с 1 апреля 2015 года.

Последнее увеличение не было исполнено министерством. На протяжении прошедших лет перевозчики несколько раз требовали корректировки тарифов, но власти отказались, ссылаясь на различные причины, в том числе и на то, что приближаются выборы.

Владимир Флоря, председатель Союза перевозчиков и дорожников, говорит, что он требовал, чтобы проблема была обсуждена и в рамках трехсторонней комиссии. По его словам, если власти не выполнят решение судебных инстанций, то перевозчики вновь могут обратиться в Высшую судебную палату.

Владислав Камински, исполнительный директор Национальной конфедерации патронатов Молдовы, говорит, что по просьбе Союза перевозчиков и некоторых компаний и конфедерация рассмотрела ситуацию в этой области.

"Нигде в мире нет такой ситуации, когда цены на топливо, запасные части и т. д. свободные, а тариф на перевозку пассажиров и багажа регламентируется," - уточнил он.

"Это анормальная ситуация, особенно в нынешних условиях, когда цена на горючее значительно увеличилась. Мы потребовали у правительства и министерства экономики и инфраструктуры исполнить хотя бы окончательное решение судов", - заявил Камински.

Решение! Либерализация тарифов на пассажирские перевозки

В то же время, Национальная конфедерация патронатов Молдовы издала пресс-релиз, в котором отметила, что в основе деятельности предпринимателей в сфере перевозок лежат два отрицательных фактора - повышение цен на топливо, с одной стороны, и жесткость регламентов, касающихся цен на билеты для пассажиров и багаж, с другой стороны.

"Повышение цен на топливо и затягивание корректировки унитарных цен за пройденный километр создает порочный круг с негативными последствиями для деятельности экономических агентов из транспортной сферы. Нерешение этой проблемы создаст неоспоримые предпосылки для предоставления этих услуг в условиях неформальной экономики - бедствия, с которым ведется борьба по его предотвращению", - утверждает Национальная конфедерация патронатов Молдовы.

По мнению патронатов, для преодоления сложившейся ситуации необходимо предпринять следующие шаги:

1. Применить постановление Апелляционной палаты Кишинева № 3-1515/12 от 24 декабря 2012 года, составленное в соответствии с положениями ст. 62 Исполнительного кодекса и только частично реализованное на данный момент. Национальная конфедерация патронатов Молдовы отмечает, что предыдущие обращения в национальное транспортное ведомство не увенчались успехом.

2. Строго применять механизм пересмотра тарифа на километр в условиях существования предпосылок для его пересмотра. В настоящий момент этот механизм является сложным и зависит от воли и желания чиновников.

"В качестве альтернативы можно принять среднесрочный план по либерализации тарифов на автодорожные пассажирские перевозки. Это практика, принятая в большинстве стран ЕС. Такой подход будет стимулировать лояльную конкуренцию в сфере перевозок, а также и рост качества предоставляемых услуг за счет приобретения новых средств транспорта и модернизации предприятий", - утверждает администрация конфедерации патронатов.