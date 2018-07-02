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Происшествия
Сотрудник станции спасателей в Криулянах арестован за незаконный оборот наркотиков
02.07.2018

Мужчина пытался перевезти запрещённый товар через реку Днестр, используя лодку.

Информация о том, что водитель станции спасателей из Криулян был задержан сотрудниками милиции Приднестровья, поступила сегодня в Инспекторат полиции Криулян, пишет telegraph.md. Так, согласно переданному сообщению, мужчина был арестован органами правопорядка за попытку незаконного оборота наркотиков. Известно также, что во время задержания сотрудники милиции Приднестровья сделали несколько предупредительных выстрела в воздух.

Стоит отметить, что для осуществления своего плана водитель станции спасателей использовал лодку, с помощью которой перевёз наркотическое вещество через реку Днестр. Органы правопорядка расследуют это дело.


http://www.allmoldova.com/ru/news/sotrudnik-stantsii-spasatieliei-v-kriulianakh-ariestovan-za-niezakonnyi-oborot-narkotikov
 
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