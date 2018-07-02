Более 300 случаев кишечных инфекций было зарегистрировано в Кишинёве на прошлой неделе

Более половины из них были диагностированы у детей до 17 лет – 189 случаев или 55,1% из общего числа заболевших. Об этом в ходе заседания сообщила временно исполняющая обязанности начальника Главного управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару. По её словам, среди детей с симптомами инфекционного кишечного заболевания 59 являются воспитанниками дошкольных образовательных учреждений. Общее число случаев госпитализации составило 34,1%.

В медучреждения профильного типа поступило 117 пациентов с диагнозом «острая кишечная инфекция». Стоит отметить, что острыми кишечными заболеваниями считаются холера, дизентерия, ротавирусная инфекция, сальмонеллез, брюшной тиф, иерсиниоз. Симптомы всех заболеваний различны, но для всех характерна высокая температура до 40 градусов, боли в животе, тошнота, рвота, головная боль и общая слабость.

У детей, особенно до одного года, клинические признаки развиваются быстрее, чем у взрослых, и состояние здоровья может ухудшиться за короткое время. В случае проявления первых симптомов кишечной инфекции не стоит заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу.