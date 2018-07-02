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Владимир Путин назначил нового посла России в Молдове
02.07.2018

Новым послом России в Молдове стал Олег Васнецов.

Сегодня, 2 июля, Владимир Путин подписал два указа. Одним указом президент освободил Фарита Мухаметшина от исполнения обязанностей посла России в Молдове. А вторым указом глава государства назначил на эту должность 64-летнего Олега Васнецова. 

Олег Васнецов окончил Московский государственный институт международных отношений в 1975 году. Он свободно владеет французским, болгарским и английским языками.

Дипломат много лет работал в посольствах СССР и России в Софии, Париже и Киншасе, аппарате ЮНЕСКО, а с 2011 года возглавлял Департамент по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.


http://bloknot-moldova.md/news/vladimir-putin-naznachil-novogo-posla-rossii-v-mol
 
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