«Молдова 1» заявила о намерении через суд защищать свои исключительные права на трансляцию матчей ЧМ по футболу

Проверка ночных заведений столицы выявила, что некоторые из них не заключили договоры с общественной национальной вещательной организацией «Телерадио-Молдова», которая владеет эксклюзивными правами на трансляцию чемпионата мира по футболу-2018 на территории республики. Мобильные группы компании в течение всего периода чемпионата проводят проверки баров, ресторанов, пабов, осуществляющих трансляцию матчей на предмет нарушения авторских прав.

В результате проверок, проведенных командой "Молдова1", были установлены факты незаконной трансляции футбольных матчей на террасе АЗС «Rompetrol», а также в ресторанах «Midpoint» и «Guala», расположенных в торговом центре «Атриум». Трансляция матчей чемпионата мира по футболу в помещениях общего пользования без договора с компанией «Телерадио-Молдова» или ретрансляции матчей посредством приема от иных вещателей, отличных от телеканала «Молдова1», считается грубым нарушением исключительных авторских прав телеканала. В соответствии со ст. 54 Закона «Об авторском праве и смежных правах» это влечет за собой гражданскую, административную или уголовную ответственность.

- Показ в общественных местах (барах, кафе, террасах, ресторанах и др.) матчей, проводимых в рамках чемпионата мира по футболу в России, включая короткие отрывки и фотокадры матчей чемпионата мира по футболу, в том числе ретрансляция передач, представленных дистрибьюторами через сети кабельного телевидения, другие средства массовой информации или вещательных компаний (в том числе прием сигналов спутниковых вещателей) являются грубым нарушением прав, принадлежащих исключительно телеканалу «Молдова1», - отметил адвокат Даниэль Кобзак.

Общественная национальная телерадиоорганизация Компания «Телерадио-Молдова» заявила, что обратится в суд в отношении физических и юридических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Молдова, и нарушающих авторские права.

- Любой вещательной организации или поставщику услуг, находящихся под юрисдикцией Республики Молдова, физическому или юридическому лицу, которое нарушает исключительные права на вещание телеканала «Молдова1», охраняемые законом, может быть предъявлен судебный иск. В том числе мы оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для применения мер, процедур и средств судебной защиты, предусмотренных действующим законодательством, - подчеркнул адвокат.