Цырдя: Для Нэстасе и Санду приоритет – не русскоязычные, а их голоса

Политический эксперт, депутат от Партии социалистов изумился лицемерности лидеров партий “Достоинство и правда” и “Действие и солидарность”, протестующих против аннулирования выборов в столице.

Богдан Цырдя напомнил, что 25 июня Андрей Нэстасе обратился к русскоязычному населению страны, прося поддержки. При этом еще совсем недавно, 25 мая, его сторонники призывали убивать тех, кто поддерживает его контркандидата, социалиста Иона Чебана.

– Нэстасе тогда мудро промолчал. Он же кричал “Долой красную чуму!”. А теперь обращается к сторонникам “красной чумы”.

Теперь ждем от Санду и Нэстасе официальных требований:

1. Отменить новый кодекс об образовании разработанный в 2014 году самой Майей Санду. Благодаря ее титаническим усилиям, русский язык был исключен из списка обязательных предметов для изучения в школах.

2. Отменить сомнительные решения КС по русскому языку от 4 июня 2018. Обратились в КС его партнеры из ЛП.

3. Отменить закон о борьбе с российской пропагандой от 7 декабря 2017. Кстати, за этот закон голосовали их партнеры из ЛДПМ и ЛП.

4. Потребовать прекратить депортации российских журналистов, общественников.

5. Высказать свое мнение об открытии офиса НАТО. Закон был принят 8 декабря 2017 года, в том числе голосами их партнеров из ЛДПМ и ЛП.

6. Высказать свое мнение о предложении А.Канду И компенсациях от России за “оккупацию Приднестровья”

7. Сказать, что они думают об отмене молдавского языка в конституции? Кстати, внести румынский язык в конституцию предложили его партнеры из ЛДПМ.

Хотя, о чем это я?

29 июня А.Слусарь четко заявил – русский язык для блока ПАС-ДА не является приоритетом. Приоритетом, видимо, являются голоса русскоязычных.